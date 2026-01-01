EverShop je moderna e-commerce platforma otvorenog koda izgrađena na Node.js-u, Reactu i GraphQL-u. Za razliku od starijih e-commerce platformi temeljenih na PHP-u, EverShop je dizajniran oko React web-trgovine s renderiranjem na strani poslužitelja, sustava proširenja vođenog grafovima i PostgreSQL postojanosti — pružajući programerima poznati skup alata, a kupcima brzo iskustvo nalik aplikaciji.

Samostalno hostiranje EverShopa na vašem VPS-u čuva podatke trgovaca, zapise kupaca i povijest narudžbi na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknada po transakciji ili provizija platforme. Katalog, tema, integracije plaćanja i pravila dostave su svi konfigurabilni putem administratorskog sučelja, dok programeri mogu proširiti platformu s prvoklasnim TypeScript modulima.