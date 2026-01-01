Postavite EverShop instalacijom jednim klikom.
Moderna platforma za e-trgovinu otvorenog koda izgrađena s Node.js, React i GraphQL-om za brze, prilagodljive online trgovine.
Odaberite VPS plan za EverShop
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz EverShop
EverShop je moderna e-commerce platforma otvorenog koda izgrađena na Node.js-u, Reactu i GraphQL-u. Za razliku od starijih e-commerce platformi temeljenih na PHP-u, EverShop je dizajniran oko React web-trgovine s renderiranjem na strani poslužitelja, sustava proširenja vođenog grafovima i PostgreSQL postojanosti — pružajući programerima poznati skup alata, a kupcima brzo iskustvo nalik aplikaciji.
Samostalno hostiranje EverShopa na vašem VPS-u čuva podatke trgovaca, zapise kupaca i povijest narudžbi na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknada po transakciji ili provizija platforme. Katalog, tema, integracije plaćanja i pravila dostave su svi konfigurabilni putem administratorskog sučelja, dok programeri mogu proširiti platformu s prvoklasnim TypeScript modulima.
EverShop ključne značajke
Moderan JS skup
Izgrađeno na Node.js-u, Reactu i GraphQL-u tako da programeri proširuju izlog trgovine i administraciju istim skupom alata koji već svakodnevno koriste.
Renderiranje na strani poslužitelja
SSR React trgovina pruža brzo početno renderiranje i SEO-prijateljski HTML odmah po instalaciji, s hidratacijom na strani klijenta za navigaciju nalik aplikaciji.
Katalog i zalihe
Upravljajte proizvodima, varijantama, atributima, kategorijama i zalihama iz jednog administrativnog sučelja uz skupno uređivanje i CSV uvoz.
Košarica i naplata
Prilagodljiva naplata na jednoj stranici s podrškom za narudžbe gostiju, kodove kupona, pravila dostave i više poreznih zona.
Sustav proširenja
Prvoklasni TypeScript modul API i sustav kuka omogućuju jednostavno dodavanje prilagođenih pružatelja plaćanja, tema ili poslovne logike bez forkanja jezgre.
PostgreSQL backend
Svi podaci o katalogu, kupcima i narudžbama nalaze se u PostgreSQL-u — lako se sigurnosno kopiraju, repliciraju i izravno pretražuju za izvješća ili migracije.
Zašto pokrenuti EverShop na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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