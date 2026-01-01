Postavite Bagisto instalacijom jednim klikom.
Laravel e-commerce platforma otvorenog koda za izradu online trgovina s podrškom za više valuta, više jezika i gateway plaćanja.
Odaberite VPS plan za Bagisto
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bagisto
Bagisto je platforma za e-trgovinu otvorenog koda izgrađena na Laravel PHP frameworku, pružajući trgovcima potpunu osnovu za vođenje online trgovine bez pretplate ili dijeljenja prihoda. Dolazi s korisničkim sučeljem trgovine, sveobuhvatnom administratorskom pločom, upravljanjem katalogom proizvoda, obradom narudžbi, kontrolom zaliha i procesom naplate koji podržava više valuta i višejezične zahtjeve odmah po instalaciji.
Samostalno hostiranje Bagista na vašem VPS-u znači da zapisi o transakcijama vaše trgovine, podaci o kupcima i katalog proizvoda ostaju na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate — ključno za tvrtke koje posluju pod zahtjevima za rezidenciju podataka ili one koje žele izbjeći naknade po transakciji i ograničenja platforme SaaS pružatelja.
Bagisto ključne značajke
Podrška za više valuta
Prihvatite plaćanja u bilo kojoj valuti i prikažite cijene u lokalnoj valuti kupca, uz podesivo upravljanje tečajem.
Višejezična trgovina
Služite globalnim kupcima na njihovom preferiranom jeziku s ugrađenom lokalizacijom za stranice proizvoda, procese naplate i transakcijske e-poruke.
Fleksibilan katalog proizvoda
Upravljajte jednostavnim, konfigurabilnim, grupiranim i preuzimljivim proizvodima s varijantama, prilagođenim atributima i dinamičkim pravilima cijena.
Integracije pristupnika za plaćanje
Povežite Stripe, PayPal i druge popularne sustave za plaćanje koji su odmah spremni za korištenje, uz sustav dodataka za dodavanje prilagođenih načina plaćanja.
REST i GraphQL APIs
Potpuna pokrivenost API-ja omogućuje vam izgradnju headless web trgovina, mobilnih aplikacija ili integraciju podataka o narudžbama i proizvodima s ERP sustavima i uslugama ispunjenja narudžbi.
Zašto pokrenuti Bagisto na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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