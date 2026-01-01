Bagisto je platforma za e-trgovinu otvorenog koda izgrađena na Laravel PHP frameworku, pružajući trgovcima potpunu osnovu za vođenje online trgovine bez pretplate ili dijeljenja prihoda. Dolazi s korisničkim sučeljem trgovine, sveobuhvatnom administratorskom pločom, upravljanjem katalogom proizvoda, obradom narudžbi, kontrolom zaliha i procesom naplate koji podržava više valuta i višejezične zahtjeve odmah po instalaciji.

Samostalno hostiranje Bagista na vašem VPS-u znači da zapisi o transakcijama vaše trgovine, podaci o kupcima i katalog proizvoda ostaju na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate — ključno za tvrtke koje posluju pod zahtjevima za rezidenciju podataka ili one koje žele izbjeći naknade po transakciji i ograničenja platforme SaaS pružatelja.