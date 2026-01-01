FOSSBilling je besplatan sustav otvorenog koda za naplatu i upravljanje klijentima, dizajniran za tvrtke za web hosting, agencije i freelancere kojima je potrebna profesionalna samostalno hostirana alternativa skupim pretplatama na softver za naplatu. Pruža kompletan korisnički portal gdje korisnici mogu upravljati svojim uslugama, slati zahtjeve za podršku, plaćati račune i pregledavati povijest narudžbi — sve s jednog brendiranog sučelja.

Samostalno hostiranje FOSSBillinga drži sve podatke o klijentima, evidencije plaćanja i povijest naplate pod vašom izravnom kontrolom, bez naknada po transakciji ili ovisnosti o dobavljaču. Platforma podržava više pristupnika za plaćanje, automatiziranu ponavljajuću naplatu i modularni sustav proširenja koji vam omogućuje da ga precizno prilagodite svojim poslovnim procesima.