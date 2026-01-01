Postavite FOSSBilling instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za naplatu i upravljanje klijentima za pružatelje web hostinga, agencije i slobodnjake.
Odaberite VPS plan za FOSSBilling
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FOSSBilling
FOSSBilling je besplatan sustav otvorenog koda za naplatu i upravljanje klijentima, dizajniran za tvrtke za web hosting, agencije i freelancere kojima je potrebna profesionalna samostalno hostirana alternativa skupim pretplatama na softver za naplatu. Pruža kompletan korisnički portal gdje korisnici mogu upravljati svojim uslugama, slati zahtjeve za podršku, plaćati račune i pregledavati povijest narudžbi — sve s jednog brendiranog sučelja.
Samostalno hostiranje FOSSBillinga drži sve podatke o klijentima, evidencije plaćanja i povijest naplate pod vašom izravnom kontrolom, bez naknada po transakciji ili ovisnosti o dobavljaču. Platforma podržava više pristupnika za plaćanje, automatiziranu ponavljajuću naplatu i modularni sustav proširenja koji vam omogućuje da ga precizno prilagodite svojim poslovnim procesima.
FOSSBilling ključne značajke
Automatizirana ponavljajuća naplata
Postavite pretplatničke proizvode koji automatski fakturiraju kupce prema vašem definiranom ciklusu naplate, smanjujući ručni rad i osiguravajući predvidivu naplatu prihoda.
Integrirani zahtjevi za podršku
Ugrađeni helpdesk omogućuje klijentima otvaranje i praćenje zahtjeva za podršku izravno unutar njihovog portala, čime se komunikacija o naplati i podršci drži na jednom mjestu.
Više načina plaćanja
Povežite PayPal, Stripe i desetke drugih procesora plaćanja kako bi klijenti mogli plaćati račune na način koji im najviše odgovara.
Korisnički samoposlužni portal
Korisnici mogu upravljati svojim uslugama, preuzimati račune, ažurirati podatke za kontakt i pratiti status svog računa bez da vas kontaktiraju.
Upravljanje narudžbama i proizvodima
Definirajte konfigurabilne proizvode i cjenovne razine, upravljajte nadogradnjama i smanjenjima te automatizirajte provisioning hookove putem proširivog modularnog sustava.
Ugrađena cron automatizacija
Službena Docker slika pokreće FOSSBilling cron automatski svakih pet minuta, tako da se generiraju računi i obnavljaju pretplate bez ikakvog ručnog zakazivanja.
Zašto pokrenuti FOSSBilling na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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