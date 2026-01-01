Postavite AureusERP instalacijom jednim klikom.
ERP platforma otvorenog koda za MSP koja pokriva financije, ljudske resurse, zalihe, prodaju i CRM u jednom jedinstvenom sustavu.
Odaberite VPS plan za AureusERP
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz AureusERP
AureusERP je moderna platforma za planiranje resursa poduzeća otvorenog koda izgrađena na Laravelu 11 i FilamentPHP-u 3. Ona objedinjuje financije, ljudske resurse, upravljanje zalihama, prodaju i upravljanje odnosima s klijentima pod jedinstvenim, kohezivnim sučeljem — eliminirajući potrebu za nepovezanim proračunskim tablicama i zasebnim alatima.
Samostalno hostiranje AureusERP-a na vlastitom VPS-u stavlja vaše poslovne podatke u potpunosti pod vašu kontrolu bez naknada po korisniku ili ovisnosti o dobavljaču. S preko 10.000 GitHub zvjezdica i aktivnim svakodnevnim razvojem, nudi vjerodostojnu alternativu otvorenog koda plaćenim ERP paketima poput Odoo-a ili SAP Business One-a.
AureusERP ključne značajke
Integrirani financijski modul
Upravljajte obvezama i potraživanjima, dnevnicima, računima i financijskim izvješćima s jedne objedinjene nadzorne ploče.
Ljudski resursi i obračun plaća
Pratite zaposlenike, ugovore, prisutnost i zahtjeve za godišnji odmor bez prebacivanja između zasebnih HR alata.
Upravljanje inventarom
Pratite razine zaliha, skladišta, narudžbenice i kretanje proizvoda u stvarnom vremenu kako biste spriječili nestašice i prekomjerne zalihe.
CRM i prodajni lijevak
Upravljajte potencijalnim klijentima, prilikama i korisničkim računima putem pregleda prodajnog lijevka izravno povezanog s izdavanjem računa i ispunjenjem narudžbi.
FilamentPHP admin UI
Čisto, brzo admin sučelje izgrađeno na FilamentPHP 3 daje svakom modulu dosljedan izgled i dojam bez dodatne konfiguracije.
Zašto pokrenuti AureusERP na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.