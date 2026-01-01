AureusERP je moderna platforma za planiranje resursa poduzeća otvorenog koda izgrađena na Laravelu 11 i FilamentPHP-u 3. Ona objedinjuje financije, ljudske resurse, upravljanje zalihama, prodaju i upravljanje odnosima s klijentima pod jedinstvenim, kohezivnim sučeljem — eliminirajući potrebu za nepovezanim proračunskim tablicama i zasebnim alatima.

Samostalno hostiranje AureusERP-a na vlastitom VPS-u stavlja vaše poslovne podatke u potpunosti pod vašu kontrolu bez naknada po korisniku ili ovisnosti o dobavljaču. S preko 10.000 GitHub zvjezdica i aktivnim svakodnevnim razvojem, nudi vjerodostojnu alternativu otvorenog koda plaćenim ERP paketima poput Odoo-a ili SAP Business One-a.