Postavite Squidex uz instalaciju jednim klikom.
API-first headless CMS s GraphQL i REST API-jima za isporuku sadržaja putem bilo kojeg kanala ili frontenda.
Odaberite VPS plan za Squidex
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Squidex
Squidex je open-source headless CMS koji vaš sadržaj izlaže putem REST i GraphQL API-ja, omogućujući bilo kojem frontendu — web aplikacijama, mobilnim aplikacijama ili sustavima na strani poslužitelja — da povuče sadržaj bez da je vezan za specifičan sloj renderiranja. Sheme sadržaja definirane su u Squidex UI-ju s potpunom podrškom za reference, resurse, lokalizaciju i pravila validacije.
Samostalno hostiranje Squidexa na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad time gdje je sadržaj pohranjen i tko mu može pristupiti. Za razliku od SaaS headless CMS platformi koje naplaćuju po API pozivu ili korisniku, samostalno hostirana instanca nema ograničenja korištenja i čuva sve podatke sadržaja unutar vaše vlastite infrastrukture.
Squidex ključne značajke
GraphQL i REST APIs
Dohvaćajte i isporučujte sadržaj putem GraphQL i REST krajnjih točaka tako da ga bilo koji frontend stack može koristiti bez prilagođenih adaptera.
Fleksibilne sheme sadržaja
Definirajte vrste sadržaja s prilagođenim poljima, pravilima provjere valjanosti, referencama i ugniježđenim komponentama koristeći vizualni uređivač shema.
Upravljanje imovinom
Prenesite, organizirajte i transformirajte slike i datoteke izravno u Squidexu s operacijama promjene veličine i obrezivanja ugrađenim u cjevovod imovine.
Višejezični sadržaj
Sadržaj modela s ugrađenom podrškom za lokalizaciju tako da svako polje može sadržavati prijevode za svaku konfiguriranu lokalizaciju.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Dodijelite urednicima, programerima i vanjskim klijentima različite razine dopuštenja po aplikaciji, shemi ili vrsti sadržaja.
Zašto pokrenuti Squidex na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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