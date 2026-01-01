Do 69% popusta za Squidex

Postavite Squidex uz instalaciju jednim klikom.

API-first headless CMS s GraphQL i REST API-jima za isporuku sadržaja putem bilo kojeg kanala ili frontenda.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Squidex uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Squidex

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Squidex

Squidex je open-source headless CMS koji vaš sadržaj izlaže putem REST i GraphQL API-ja, omogućujući bilo kojem frontendu — web aplikacijama, mobilnim aplikacijama ili sustavima na strani poslužitelja — da povuče sadržaj bez da je vezan za specifičan sloj renderiranja. Sheme sadržaja definirane su u Squidex UI-ju s potpunom podrškom za reference, resurse, lokalizaciju i pravila validacije.

Samostalno hostiranje Squidexa na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad time gdje je sadržaj pohranjen i tko mu može pristupiti. Za razliku od SaaS headless CMS platformi koje naplaćuju po API pozivu ili korisniku, samostalno hostirana instanca nema ograničenja korištenja i čuva sve podatke sadržaja unutar vaše vlastite infrastrukture.

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Što možete izgraditi uz {name}

Squidex ključne značajke

GraphQL i REST APIs

Dohvaćajte i isporučujte sadržaj putem GraphQL i REST krajnjih točaka tako da ga bilo koji frontend stack može koristiti bez prilagođenih adaptera.

Fleksibilne sheme sadržaja

Definirajte vrste sadržaja s prilagođenim poljima, pravilima provjere valjanosti, referencama i ugniježđenim komponentama koristeći vizualni uređivač shema.

Upravljanje imovinom

Prenesite, organizirajte i transformirajte slike i datoteke izravno u Squidexu s operacijama promjene veličine i obrezivanja ugrađenim u cjevovod imovine.

Višejezični sadržaj

Sadržaj modela s ugrađenom podrškom za lokalizaciju tako da svako polje može sadržavati prijevode za svaku konfiguriranu lokalizaciju.

Kontrola pristupa temeljena na ulogama

Dodijelite urednicima, programerima i vanjskim klijentima različite razine dopuštenja po aplikaciji, shemi ili vrsti sadržaja.

Zašto pokrenuti Squidex na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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