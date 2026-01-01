Squidex je open-source headless CMS koji vaš sadržaj izlaže putem REST i GraphQL API-ja, omogućujući bilo kojem frontendu — web aplikacijama, mobilnim aplikacijama ili sustavima na strani poslužitelja — da povuče sadržaj bez da je vezan za specifičan sloj renderiranja. Sheme sadržaja definirane su u Squidex UI-ju s potpunom podrškom za reference, resurse, lokalizaciju i pravila validacije.

Samostalno hostiranje Squidexa na vašem vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad time gdje je sadržaj pohranjen i tko mu može pristupiti. Za razliku od SaaS headless CMS platformi koje naplaćuju po API pozivu ili korisniku, samostalno hostirana instanca nema ograničenja korištenja i čuva sve podatke sadržaja unutar vaše vlastite infrastrukture.