WordPress je najpopularniji sustav za upravljanje sadržajem na svijetu, koji pokreće preko 40 % svih web stranica na internetu. Pruža fleksibilnu platformu za objavljivanje za blogove, poslovne web stranice, portfelje, web trgovine i još mnogo toga — s vizualnim uređivačem, sustavom tema i ekosustavom desetaka tisuća dodataka.

Samostalno hostiranje WordPressa na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad performansama, sigurnošću i podacima vaše stranice bez mjesečnih naknada za platformu. Ovaj predložak uključuje MySQL za pouzdanu pohranu baze podataka, a usmjeravanje putem unaprijed instaliranog Traefik reverse proxyja osigurava automatski HTTPS za vašu domenu od prve implementacije.