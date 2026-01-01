Postavite WordPress jednim klikom.
Najpopularniji CMS na svijetu koji pokreće preko 40 % svih web stranica, s tisućama tema i dodataka.
Odaberite VPS plan za WordPress
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WordPress
WordPress je najpopularniji sustav za upravljanje sadržajem na svijetu, koji pokreće preko 40 % svih web stranica na internetu. Pruža fleksibilnu platformu za objavljivanje za blogove, poslovne web stranice, portfelje, web trgovine i još mnogo toga — s vizualnim uređivačem, sustavom tema i ekosustavom desetaka tisuća dodataka.
Samostalno hostiranje WordPressa na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad performansama, sigurnošću i podacima vaše stranice bez mjesečnih naknada za platformu. Ovaj predložak uključuje MySQL za pouzdanu pohranu baze podataka, a usmjeravanje putem unaprijed instaliranog Traefik reverse proxyja osigurava automatski HTTPS za vašu domenu od prve implementacije.
WordPress ključne značajke
Masivan ekosustav dodataka
Odaberite između više od 60.000 besplatnih i premium dodataka za dodavanje e-trgovine, SEO-a, obrazaca, predmemoriranja i bilo koje druge funkcionalnosti.
Biblioteka tema
Primijenite jednu od tisuća besplatnih i komercijalnih tema kako biste odmah promijenili dizajn svoje stranice bez dodirivanja koda.
Vizualni blok uređivač
Izradite stranice s Gutenberg uređivačem blokova koristeći alate za izgled povuci-i-ispusti koji ne zahtijevaju znanje kodiranja.
Multisite podrška
Upravljajte mrežom WordPress stranica iz jedne instalacije, dijeleći teme i dodatke na svim web-lokacijama.
WooCommerce spreman
Instalirajte WooCommerce kako biste WordPress pretvorili u potpuno opremljenu e-trgovinu s proizvodima, naplatom i plaćanjima.
Zašto pokrenuti WordPress na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
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