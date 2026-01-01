Do 69% popusta za Apache JSPWiki

Postavite Apache JSPWiki instalacijom jednim klikom.

Zreli Java-bazirani wiki pogon s ugrađenim verzijama, privicima, dodacima i kontrolom pristupa podržanom JAAS-om.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apache JSPWiki instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Apache JSPWiki

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache JSPWiki

Apache JSPWiki je wiki pogon bogat značajkama, baziran na Javi, održavan kao Apache projekt najviše razine. Stranice se pohranjuju kao obične tekstualne datoteke s potpunom poviješću verzija, dok prilozi, predlošci stranica i velika biblioteka ugrađenih dodataka čine ga prikladnim za centre dokumentacije, baze znanja i intranet stranice za suradnju gdje su stabilnost i dugovječnost važniji od praćenja trendova.

Samostalno hostiranje JSPWikija na vašem VPS-u daje vam wiki s Apache licencom koji se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom Tomcat spremniku, bez SaaS ovisnosti, bez cijena po korisniku, i autentifikaciju temeljenu na JAAS-u koju možete integrirati s vlastitim sustavom identiteta. Sve, od wiki stranica do priloga, nalazi se na jednom trajnom volumenu, što sigurnosne kopije i migracije čini jednostavnima.

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Što možete izgraditi uz {name}

Apache JSPWiki ključne značajke

Povijest verzija stranice

Svaka izmjena bilježi se od strane VersioningFileProvider-a tako da možete usporediti revizije i vratiti neželjene promjene u bilo kojem trenutku.

Prilozi i mediji

Prenesite slike, dokumente i druge datoteke izravno na stranice s ugrađenim pružateljem privitaka koji sve pohranjuje na vašem VPS volumenu.

JAAS kontrola pristupa

Detaljne dozvole za stranice i grupe provode se putem Java Authentication and Authorization Service, s priključivim pozadinskim sustavima za LDAP ili prilagođene domene.

Knjižnica dodataka i predložaka

Proširite stranice s uključenim dodacima za sadržaj, pretraživanje, RSS i dinamički sadržaj, ili preuredite wiki s predlošcima stranica temeljenim na JSP-u.

Apache sintaksa označavanja

Pišite sadržaj u laganoj JSPWiki sintaksi s makroima, među-wiki poveznicama i pregledom uživo tijekom uređivanja.

Zašto pokrenuti Apache JSPWiki na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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