Postavite Apache JSPWiki instalacijom jednim klikom.
Zreli Java-bazirani wiki pogon s ugrađenim verzijama, privicima, dodacima i kontrolom pristupa podržanom JAAS-om.
Odaberite VPS plan za Apache JSPWiki
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache JSPWiki
Apache JSPWiki je wiki pogon bogat značajkama, baziran na Javi, održavan kao Apache projekt najviše razine. Stranice se pohranjuju kao obične tekstualne datoteke s potpunom poviješću verzija, dok prilozi, predlošci stranica i velika biblioteka ugrađenih dodataka čine ga prikladnim za centre dokumentacije, baze znanja i intranet stranice za suradnju gdje su stabilnost i dugovječnost važniji od praćenja trendova.
Samostalno hostiranje JSPWikija na vašem VPS-u daje vam wiki s Apache licencom koji se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom Tomcat spremniku, bez SaaS ovisnosti, bez cijena po korisniku, i autentifikaciju temeljenu na JAAS-u koju možete integrirati s vlastitim sustavom identiteta. Sve, od wiki stranica do priloga, nalazi se na jednom trajnom volumenu, što sigurnosne kopije i migracije čini jednostavnima.
Apache JSPWiki ključne značajke
Povijest verzija stranice
Svaka izmjena bilježi se od strane VersioningFileProvider-a tako da možete usporediti revizije i vratiti neželjene promjene u bilo kojem trenutku.
Prilozi i mediji
Prenesite slike, dokumente i druge datoteke izravno na stranice s ugrađenim pružateljem privitaka koji sve pohranjuje na vašem VPS volumenu.
JAAS kontrola pristupa
Detaljne dozvole za stranice i grupe provode se putem Java Authentication and Authorization Service, s priključivim pozadinskim sustavima za LDAP ili prilagođene domene.
Knjižnica dodataka i predložaka
Proširite stranice s uključenim dodacima za sadržaj, pretraživanje, RSS i dinamički sadržaj, ili preuredite wiki s predlošcima stranica temeljenim na JSP-u.
Apache sintaksa označavanja
Pišite sadržaj u laganoj JSPWiki sintaksi s makroima, među-wiki poveznicama i pregledom uživo tijekom uređivanja.
Zašto pokrenuti Apache JSPWiki na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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