Apache JSPWiki je wiki pogon bogat značajkama, baziran na Javi, održavan kao Apache projekt najviše razine. Stranice se pohranjuju kao obične tekstualne datoteke s potpunom poviješću verzija, dok prilozi, predlošci stranica i velika biblioteka ugrađenih dodataka čine ga prikladnim za centre dokumentacije, baze znanja i intranet stranice za suradnju gdje su stabilnost i dugovječnost važniji od praćenja trendova.

Samostalno hostiranje JSPWikija na vašem VPS-u daje vam wiki s Apache licencom koji se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom Tomcat spremniku, bez SaaS ovisnosti, bez cijena po korisniku, i autentifikaciju temeljenu na JAAS-u koju možete integrirati s vlastitim sustavom identiteta. Sve, od wiki stranica do priloga, nalazi se na jednom trajnom volumenu, što sigurnosne kopije i migracije čini jednostavnima.