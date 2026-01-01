Nextcloud je sveobuhvatna platforma za produktivnost otvorenog koda koja zamjenjuje Google Workspace i Dropbox sa sinkronizacijom datoteka, uređivanjem dokumenata u stvarnom vremenu, kalendarom, kontaktima, videokonferencijama i mnogo više. S desktop i mobilnim klijentima za svaku platformu, besprijekorno se integrira u svakodnevne radne procese dok sve podatke čuva na vašem vlastitom serveru.

Samostalno hostiranje Nextclouda na vašem VPS-u eliminira pretplate po korisniku, uklanja ograničenja pohrane koja nameću pružatelji usluga u oblaku i daje vam potpunu kontrolu nad time gdje se nalaze osjetljive datoteke i komunikacije — ključno za timove sa zahtjevima usklađenosti ili brigama o privatnosti.