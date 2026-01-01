Postavite Nextcloud instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran paket za produktivnost sa sinkronizacijom datoteka, kolaborativnim uređivanjem, kalendarom i videopozivima — vaši podaci, vaša infrastruktura.
Odaberite VPS plan za Nextcloud
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Nextcloud
Nextcloud je sveobuhvatna platforma za produktivnost otvorenog koda koja zamjenjuje Google Workspace i Dropbox sa sinkronizacijom datoteka, uređivanjem dokumenata u stvarnom vremenu, kalendarom, kontaktima, videokonferencijama i mnogo više. S desktop i mobilnim klijentima za svaku platformu, besprijekorno se integrira u svakodnevne radne procese dok sve podatke čuva na vašem vlastitom serveru.
Samostalno hostiranje Nextclouda na vašem VPS-u eliminira pretplate po korisniku, uklanja ograničenja pohrane koja nameću pružatelji usluga u oblaku i daje vam potpunu kontrolu nad time gdje se nalaze osjetljive datoteke i komunikacije — ključno za timove sa zahtjevima usklađenosti ili brigama o privatnosti.
Nextcloud ključne značajke
Sinkronizacija i dijeljenje datoteka
Sinkronizirajte datoteke na svim svojim uređajima pomoću desktop i mobilnih aplikacija te ih dijelite s kolegama ili klijentima koristeći veze zaštićene lozinkom koje istječu.
Suradničko uređivanje dokumenata
Uređujte dokumente, proračunske tablice i prezentacije u stvarnom vremenu uz integraciju OnlyOfficea ili Collabora — nije potrebna pretplata na Microsoft 365.
Kalendar i kontakti
Upravljajte kalendarima i kontaktima uz punu podršku za CalDAV/CardDAV, uz nativnu sinkronizaciju s iOS, Android, macOS i Windows klijentima.
Video pozivi i chat
Nextcloud Talk pruža videopozive šifrirane od kraja do kraja i timske poruke izravno unutar vaše Nextcloud instance, bez potrebe za uslugom treće strane.
Ekosustav aplikacija
Proširite funkcionalnost s preko 300 aplikacija iz Nextcloud App Storea koje pokrivaju sve, od e-pošte do upravljanja projektima i end-to-end enkripcije.
Zašto pokrenuti Nextcloud na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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