Postavite Otter Wiki jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Minimalistički samostalno hostirani wiki s poviješću stranica podržanom Gitom, uređivanjem u Markdownu i kontrolom pristupa korisnika u jednom spremniku.
Odaberite VPS plan za An Otter Wiki
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz An Otter Wiki
Otter Wiki je lagani samostalno hostirani wiki koji sve stranice pohranjuje u Git repozitorij i korisničke podatke u SQLite — nije potrebna zasebna usluga baze podataka. Napisan u Pythonu s čistim Bootstrap sučeljem, podržava uređivanje u Markdownu, privitke datoteka i potpunu povijest revizija stranica podržanu Git commitovima.
Samostalno hostiranje na vašem VPS-u drži sav wiki sadržaj pod vašom kontrolom, s detaljnim pravilima pristupa koja mogu ograničiti čitanje i uređivanje samo na registrirane ili od administratora odobrene korisnike. Dizajn s jednim kontejnerom znači da nema potrebe za postavljanjem ničega osim imenovanog volumena i samog kontejnera.
An Otter Wiki ključne značajke
Povijest podržana Gitom
Svaka izmjena stranice automatski je Git commit, što vam daje potpunu povijest revizija koju možete pregledavati, uspoređivati i vraćati putem web sučelja.
Markdown uređivanje
Pišite i uređujte stranice u Markdownu s uređivačem s pregledom uživo — bez vlasničkog formata ili zaključavanja obogaćenog teksta bilo koje vrste.
Kontrola pristupa
Dozvole za čitanje, pisanje i privitke neovisno su konfigurirane za anonimne posjetitelje, registrirane korisnike i korisnike koje je odobrio administrator.
Privici datoteka
Prenesite i ugradite slike i datoteke izravno na wiki stranice, pohranjene uz sadržaj stranice u trajnom volumenu podataka.
Upravljanje korisnicima
Ugrađena registracija s izbornom potvrdom e-pošte i tijekovima rada za odobrenje administratora daju potpunu kontrolu nad time tko može doprinijeti.
Zašto pokrenuti An Otter Wiki na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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