Otter Wiki je lagani samostalno hostirani wiki koji sve stranice pohranjuje u Git repozitorij i korisničke podatke u SQLite — nije potrebna zasebna usluga baze podataka. Napisan u Pythonu s čistim Bootstrap sučeljem, podržava uređivanje u Markdownu, privitke datoteka i potpunu povijest revizija stranica podržanu Git commitovima.

Samostalno hostiranje na vašem VPS-u drži sav wiki sadržaj pod vašom kontrolom, s detaljnim pravilima pristupa koja mogu ograničiti čitanje i uređivanje samo na registrirane ili od administratora odobrene korisnike. Dizajn s jednim kontejnerom znači da nema potrebe za postavljanjem ničega osim imenovanog volumena i samog kontejnera.