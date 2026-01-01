Do 69% popusta za An Otter Wiki

Postavite Otter Wiki jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Minimalistički samostalno hostirani wiki s poviješću stranica podržanom Gitom, uređivanjem u Markdownu i kontrolom pristupa korisnika u jednom spremniku.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Otter Wiki jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za An Otter Wiki

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz An Otter Wiki

Otter Wiki je lagani samostalno hostirani wiki koji sve stranice pohranjuje u Git repozitorij i korisničke podatke u SQLite — nije potrebna zasebna usluga baze podataka. Napisan u Pythonu s čistim Bootstrap sučeljem, podržava uređivanje u Markdownu, privitke datoteka i potpunu povijest revizija stranica podržanu Git commitovima.

Samostalno hostiranje na vašem VPS-u drži sav wiki sadržaj pod vašom kontrolom, s detaljnim pravilima pristupa koja mogu ograničiti čitanje i uređivanje samo na registrirane ili od administratora odobrene korisnike. Dizajn s jednim kontejnerom znači da nema potrebe za postavljanjem ničega osim imenovanog volumena i samog kontejnera.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

An Otter Wiki ključne značajke

Povijest podržana Gitom

Svaka izmjena stranice automatski je Git commit, što vam daje potpunu povijest revizija koju možete pregledavati, uspoređivati i vraćati putem web sučelja.

Markdown uređivanje

Pišite i uređujte stranice u Markdownu s uređivačem s pregledom uživo — bez vlasničkog formata ili zaključavanja obogaćenog teksta bilo koje vrste.

Kontrola pristupa

Dozvole za čitanje, pisanje i privitke neovisno su konfigurirane za anonimne posjetitelje, registrirane korisnike i korisnike koje je odobrio administrator.

Privici datoteka

Prenesite i ugradite slike i datoteke izravno na wiki stranice, pohranjene uz sadržaj stranice u trajnom volumenu podataka.

Upravljanje korisnicima

Ugrađena registracija s izbornom potvrdom e-pošte i tijekovima rada za odobrenje administratora daju potpunu kontrolu nad time tko može doprinijeti.

Zašto pokrenuti An Otter Wiki na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
Martin K

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

Započnite

Istražite više aplikacija za implementaciju

AirTrail

AirTrail

Osobni dnevnik letenja s interaktivnom kartom, statistikom i podrškom za više korisnika

Implementacija
Bigcapital

Bigcapital

Samostalno hostirana platforma za financijsko računovodstvo s inteligentnim izvještavanjem i podrškom za više valuta

Implementacija
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Poslužitelj osobnih podataka za decentraliziranu društvenu mrežu Bluesky

Implementacija
Pogledajte sve aplikacije

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.