Postavite MindsDB instalacijom jednim klikom.
AI platforma koja vam omogućuje izgradnju i upite modela strojnog učenja iz vaših baza podataka koristeći standardni SQL.
Odaberite VPS plan za MindsDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MindsDB
MindsDB je open-source AI platforma koja strojno učenje donosi izravno u vašu postojeću bazu podataka putem SQL-a. Umjesto izgradnje zasebnih ML cjevovoda, vi stvarate, trenirate i postavljate upite prediktivnim modelima sa standardnom SQL sintaksom na temelju vaših PostgreSQL, MySQL ili MongoDB podataka. Podržava AutoML, predviđanje vremenskih serija, klasifikaciju i integracije s OpenAI-jem, Hugging Face-om i drugim AI pružateljima.
Implementacija MindsDB-a na vašem vlastitom VPS-u zadržava podatke o obuci i artefakte modela unutar vaše infrastrukture, pruža namjenske resurse za obuku modela i eliminira troškove oblaka po predviđanju — čineći AI dostupnim podatkovnim timovima po predvidivoj fiksnoj cijeni.
MindsDB ključne značajke
ML temeljeno na SQL-u
Kreirajte i postavljajte upite modelima strojnog učenja sa standardnim SQL-om — nisu potrebni Python okviri ili zasebni ML cjevovodi.
AutoML pokretač
Automatizirano inženjerstvo značajki i odabir modela smanjuju potrebnu stručnost za implementaciju točnih prediktivnih modela.
Podrška za više baza podataka
Povežite se na PostgreSQL, MySQL, MongoDB i još mnogo toga kako biste trenirali modele izravno na vašim postojećim produkcijskim podacima.
AI model integracije
Integrirajte OpenAI, Hugging Face i druge pružatelje za dodavanje NLP-a pokretanog GPT-om i prilagođenih AI mogućnosti putem SQL-a.
Predviđanje vremenskih serija
Izgradite modele predviđanja potražnje, detekcije anomalija i predviđanja zaliha bez specijaliziranog ML znanja.
Zašto pokrenuti MindsDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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