MindsDB je open-source AI platforma koja strojno učenje donosi izravno u vašu postojeću bazu podataka putem SQL-a. Umjesto izgradnje zasebnih ML cjevovoda, vi stvarate, trenirate i postavljate upite prediktivnim modelima sa standardnom SQL sintaksom na temelju vaših PostgreSQL, MySQL ili MongoDB podataka. Podržava AutoML, predviđanje vremenskih serija, klasifikaciju i integracije s OpenAI-jem, Hugging Face-om i drugim AI pružateljima.

Implementacija MindsDB-a na vašem vlastitom VPS-u zadržava podatke o obuci i artefakte modela unutar vaše infrastrukture, pruža namjenske resurse za obuku modela i eliminira troškove oblaka po predviđanju — čineći AI dostupnim podatkovnim timovima po predvidivoj fiksnoj cijeni.