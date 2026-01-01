Implementirajte lokalno dubinsko istraživanje instalacijom jednim klikom.
Samohostiran AI istraživački asistent koji pokreće iterativne dubinske istraživačke radne procese koristeći pružatelje LLM-a u oblaku.
Odaberite VPS plan za Local Deep Research
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Local Deep Research
Local Deep Research je pomoćnik za istraživanje umjetne inteligencije otvorenog koda s preko 7.200 GitHub zvjezdica koji pokreće višestupanjske istraživačke radne procese na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Planira upite, prikuplja izvore s cijelog weba, prati nedostatke i proizvodi citirana izvješća — isti obrazac kao i komercijalni proizvodi za dubinsko istraživanje, ali s potpunom kontrolom nad time koji model i koje tražilice obavljaju posao.
Ova implementacija povezuje Local Deep Research s vašim preferiranim pružateljem LLM-a u oblaku — OpenRouter, OpenAI, Anthropic ili bilo kojom krajnjom točkom kompatibilnom s OpenAI-jem — i dolazi sa SearXNG-om kao pozadinom za pretraživanje koja poštuje privatnost, tako da istraživački upiti i agregirani izvori ostaju na vašem VPS-u dok se zaključivanje modela pokreće protiv odabranog pružatelja usluga.
Local Deep Research ključne značajke
Iterativno dubinsko istraživanje
Planira upite, prati nedostatke i objedinjuje izvore u strukturirana izvješća s citatima umjesto jednokratnih odgovora.
Pružatelji Cloud LLM-a
Radi s OpenRouterom, OpenAI-jem, Anthropicom i bilo kojom krajnjom točkom kompatibilnom s OpenAI-jem — prebacujte se između pružatelja usluga i modela iz web sučelja bez ponovnog pokretanja spremnika.
Privatni backend pretraživanja
Isporučuje se sa SearXNG-om tako da se upiti za istraživanje prikupljaju iz desetaka tražilica bez izlaganja komercijalnim tragačima.
Vaši podaci ostaju sigurni
Povijest istraživanja, generirana izvješća i konfiguracija nalaze se na vašem VPS-u — samo pozivi za zaključivanje modela napuštaju poslužitelj, šifrirani tijekom prijenosa vašem odabranom pružatelju.
Citirani, izvozni izvještaji
Svaka tvrdnja je povezana sa svojim izvorom kako bi se izvješća mogla pregledati, provjeriti i izvesti za daljnju upotrebu.
Web-bazirana konfiguracija
Pružateljima modela, API ključevima i postavkama pretraživanja upravlja se putem ugrađene stranice postavki — nema uređivanja konfiguracijskih datoteka na poslužitelju.
Zašto pokrenuti Local Deep Research na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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