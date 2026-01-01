Local Deep Research je pomoćnik za istraživanje umjetne inteligencije otvorenog koda s preko 7.200 GitHub zvjezdica koji pokreće višestupanjske istraživačke radne procese na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Planira upite, prikuplja izvore s cijelog weba, prati nedostatke i proizvodi citirana izvješća — isti obrazac kao i komercijalni proizvodi za dubinsko istraživanje, ali s potpunom kontrolom nad time koji model i koje tražilice obavljaju posao.

Ova implementacija povezuje Local Deep Research s vašim preferiranim pružateljem LLM-a u oblaku — OpenRouter, OpenAI, Anthropic ili bilo kojom krajnjom točkom kompatibilnom s OpenAI-jem — i dolazi sa SearXNG-om kao pozadinom za pretraživanje koja poštuje privatnost, tako da istraživački upiti i agregirani izvori ostaju na vašem VPS-u dok se zaključivanje modela pokreće protiv odabranog pružatelja usluga.