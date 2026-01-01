Postavite Calibre-Web instalacijom jednim klikom.
Moderno web sučelje za vašu Calibre biblioteku e-knjiga, dostupno s bilo kojeg uređaja s preglednikom.
Odaberite VPS plan za Calibre-Web
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Calibre-Web
Calibre-Web pruža čisto sučelje temeljeno na pregledniku za upravljanje i čitanje e-knjiga pohranjenih u Calibre bazi podataka. Podržava EPUB, PDF, MOBI, AZW3 i formate stripova, uključuje ugrađeni čitač e-knjiga s prilagodljivim temama te omogućuje višestrukim korisnicima održavanje zasebnih popisa za čitanje i napretka — sve to bez potrebe za desktop aplikacijom Calibre.
Samostalno hostiranje Calibre-Weba na vašem VPS-u daje vam osobnu digitalnu knjižnicu dostupnu s bilo kojeg mjesta, bez praćenja, bez DRM ograničenja i potpunu kontrolu nad vašim podacima o čitanju i kolekcijom.
Calibre-Web ključne značajke
Ugrađeni e-čitač
Čitajte EPUB i druge formate izravno u pregledniku s podesivim fontovima, temama i praćenjem napretka čitanja.
Višekorisnička podrška
Svaki korisnik dobiva individualne popise za čitanje, napredak i postavke bez dijeljenja jednog računa ili prikaza zbirke.
Podrška za više formata
Podržava EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR i CBZ tako da cijela vaša biblioteka — knjige, stripovi i časopisi — živi na jednom mjestu.
Pošaljite na uređaj
Šaljite knjige izravno na Kindle ili druge e-čitače, tako da vaš preferirani uređaj uvijek ima sadržaj koji želite bez ručnih prijenosa.
Upravljanje metapodacima
Uredite pojedinosti knjige, naslovnice, oznake i informacije o seriji kako biste održali dobro organiziranu knjižnicu s mogućnošću pretraživanja dok raste.
Zašto pokrenuti Calibre-Web na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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