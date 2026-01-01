Calibre-Web pruža čisto sučelje temeljeno na pregledniku za upravljanje i čitanje e-knjiga pohranjenih u Calibre bazi podataka. Podržava EPUB, PDF, MOBI, AZW3 i formate stripova, uključuje ugrađeni čitač e-knjiga s prilagodljivim temama te omogućuje višestrukim korisnicima održavanje zasebnih popisa za čitanje i napretka — sve to bez potrebe za desktop aplikacijom Calibre.

Samostalno hostiranje Calibre-Weba na vašem VPS-u daje vam osobnu digitalnu knjižnicu dostupnu s bilo kojeg mjesta, bez praćenja, bez DRM ograničenja i potpunu kontrolu nad vašim podacima o čitanju i kolekcijom.