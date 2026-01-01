Cloudreve je platforma za pohranu u oblaku otvorenog koda s vlastitim hostingom, s preko 27.000 zvjezdica na GitHubu, izgrađena kako bi pojedincima i timovima pružila privatni pogon u oblaku koji u potpunosti kontroliraju. Pruža uglađeno iskustvo u stilu Google Drive-a — prijenos datoteka povlačenjem i ispuštanjem, dijeljive veze, online pregled medija i WebDAV integraciju s radnom površinom — dok svaku datoteku pohranjuje na infrastrukturi koju posjedujete.

Za razliku od komercijalnih usluga pohrane u oblaku, Cloudreve ne nameće naknade po korisniku, skeniranje datoteka niti ograničenja pohrane izvan kapaciteta vašeg VPS diska. Podržava više pozadinskih sustava za pohranu, uključujući lokalni disk, usluge kompatibilne sa S3, OneDrive i Google Drive, omogućujući vam da ujedinite različite pohrane pod jednom pristupnom točkom. Ova implementacija povezuje Cloudreve s PostgreSQL-om i Redisom za pouzdanu pohranu metapodataka i brzo pregledavanje datoteka.