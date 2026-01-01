Postavite Cloudreve instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za pohranu u oblaku s dijeljenjem datoteka, online pregledom i podrškom za više korisnika pod vašom potpunom kontrolom.
Odaberite VPS plan za Cloudreve
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Cloudreve
Cloudreve je platforma za pohranu u oblaku otvorenog koda s vlastitim hostingom, s preko 27.000 zvjezdica na GitHubu, izgrađena kako bi pojedincima i timovima pružila privatni pogon u oblaku koji u potpunosti kontroliraju. Pruža uglađeno iskustvo u stilu Google Drive-a — prijenos datoteka povlačenjem i ispuštanjem, dijeljive veze, online pregled medija i WebDAV integraciju s radnom površinom — dok svaku datoteku pohranjuje na infrastrukturi koju posjedujete.
Za razliku od komercijalnih usluga pohrane u oblaku, Cloudreve ne nameće naknade po korisniku, skeniranje datoteka niti ograničenja pohrane izvan kapaciteta vašeg VPS diska. Podržava više pozadinskih sustava za pohranu, uključujući lokalni disk, usluge kompatibilne sa S3, OneDrive i Google Drive, omogućujući vam da ujedinite različite pohrane pod jednom pristupnom točkom. Ova implementacija povezuje Cloudreve s PostgreSQL-om i Redisom za pouzdanu pohranu metapodataka i brzo pregledavanje datoteka.
Cloudreve ključne značajke
Višestruki backendi za pohranu
Povežite lokalni disk, S3-kompatibilne spremnike, OneDrive ili Google Drive i upravljajte svom pohranom s jednog jedinstvenog sučelja.
Sigurno dijeljenje datoteka
Kreirajte veze za dijeljenje s opcionalnom zaštitom lozinkom, datumima isteka i ograničenjima preuzimanja kako biste kontrolirali tko čemu pristupa.
Online medijski pretpregled
Pregledajte slike, videozapise, audiozapise, dokumente i datoteke koda izravno u pregledniku bez preuzimanja.
WebDAV desktop pristup
Montirajte Cloudreve kao mrežni pogon na Windows, macOS ili Linux za nativnu integraciju datotečnog sustava bez dodatnog softvera.
Višekorisnički s kvotama
Kreirajte korisničke račune s pojedinačnim kvotama za pohranu i razinama dopuštenja za obitelji, timove ili klijente.
Zašto pokrenuti Cloudreve na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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