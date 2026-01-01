Postavite AnonUpload instalacijom jednim klikom.
Platforma za anonimno dijeljenje datoteka s naglaskom na privatnost, bez baze podataka, računa i praćenja.
Odaberite VPS plan za AnonUpload
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz AnonUpload
AnonUpload je lagana PHP aplikacija za dijeljenje datoteka izgrađena oko jednog principa: dijelite datoteke bez ostavljanja traga. Ne zahtijeva bazu podataka, korisničke račune i ne pohranjuje metapodatke koji bi mogli identificirati tko je prenio ili preuzeo datoteku. Izravni nazivi datoteka nikada nisu javno izloženi, a opcionalna značajka odgode preuzimanja sprječava automatsko prikupljanje podataka prije nego što datoteke stignu do svojih namjeravanih primatelja.
Samostalno hostiranje AnonUploada znači da vaše datoteke nikada ne prolaze kroz infrastrukturu trećih strana koja podliježe zahtjevima za nadzor ili obvezama zadržavanja podataka. vi kontrolirate koje su vrste datoteka prihvaćene, koliko velike mogu biti datoteke za prijenos i tko može pristupiti administratorskom sučelju — bez oslanjanja na bilo koju komercijalnu uslugu anonimnog dijeljenja datoteka koja bi mogla bilježiti aktivnosti unatoč tvrdnjama o privatnosti.
AnonUpload ključne značajke
Bez baze podataka
Datoteke se pohranjuju izravno na datotečni sustav bez postavljanja ili održavanja baze podataka, pojednostavljujući implementaciju i eliminirajući uobičajeni izvor curenja podataka.
Skriveni nazivi datoteka
Izvorni nazivi datoteka nikada nisu javno izloženi, tako da preuzimatelji ne mogu zaključiti sadržaj, izvor ili identitet učitavatelja iz URL-a ili popisa direktorija.
Odgoda preuzimanja
Konfigurirajte razdoblje čekanja prije nego što datoteke postanu dostupne za preuzimanje, sprječavajući automatizirane skenere da prikupljaju prijenose prije nego što stignu do namjeravanih primatelja.
Konfigurabilne vrste datoteka
Definirajte točnu bijelu listu prihvaćenih ekstenzija datoteka i postavite ograničenja maksimalne veličine za prijenos do 10 GB kako bi odgovarala vašim specifičnim potrebama dijeljenja.
Administratorsko sučelje
Upravljajte prijenosima, pratite korištenje pohrane i prilagodite postavke aplikacije putem ugrađene administratorske ploče bez dodirivanja naredbenog retka poslužitelja.
Zašto pokrenuti AnonUpload na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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