AnonUpload je lagana PHP aplikacija za dijeljenje datoteka izgrađena oko jednog principa: dijelite datoteke bez ostavljanja traga. Ne zahtijeva bazu podataka, korisničke račune i ne pohranjuje metapodatke koji bi mogli identificirati tko je prenio ili preuzeo datoteku. Izravni nazivi datoteka nikada nisu javno izloženi, a opcionalna značajka odgode preuzimanja sprječava automatsko prikupljanje podataka prije nego što datoteke stignu do svojih namjeravanih primatelja.

Samostalno hostiranje AnonUploada znači da vaše datoteke nikada ne prolaze kroz infrastrukturu trećih strana koja podliježe zahtjevima za nadzor ili obvezama zadržavanja podataka. vi kontrolirate koje su vrste datoteka prihvaćene, koliko velike mogu biti datoteke za prijenos i tko može pristupiti administratorskom sučelju — bez oslanjanja na bilo koju komercijalnu uslugu anonimnog dijeljenja datoteka koja bi mogla bilježiti aktivnosti unatoč tvrdnjama o privatnosti.