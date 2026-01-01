Postavite ArchiveBox jednim klikom.
Platforma za internetsko arhiviranje s vlastitim hostingom koja čuva web stranice, videozapise i dokumente u više formata za trajni pristup.
Odaberite VPS plan za ArchiveBox
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ArchiveBox
ArchiveBox je vodeća open-source samostalno hostirana platforma za web arhiviranje, koja bilježi web stranice kao HTML, PDF, snimke zaslona, WARC datoteke i izdvojene medije kako bi osigurala da sadržaj ostane dostupan dugo nakon što izvorni izvori nestanu. S preko 18.000 GitHub zvjezdica i aktivnim razvojem od 2017. godine, pruža pouzdanu alternativu ovisnosti o Internet Archiveu za sadržaj koji je važan za vaš rad.
Samostalno hostiranje ArchiveBoxa daje vam potpunu suverenost podataka nad arhiviranim sadržajem — ključno za pravne, usklađenostne i novinarske radne procese gdje je važan lanac skrbništva. Vi kontrolirate politike zadržavanja, strategije sigurnosnog kopiranja i dozvole pristupa, dok integrirani Sonic pretraživač cijelog teksta čini pronalaženje sadržaja u velikim arhivama brzim i preciznim.
ArchiveBox ključne značajke
Višeformatno arhiviranje
Snimite svaku stranicu istovremeno kao HTML, PDF, snimku zaslona, WARC i izdvojene medije, tako da se sadržaj očuva u više neovisnih formata čak i ako jedan postane nečitljiv u budućnosti.
Pretraživanje cijelog teksta
Pronađite bilo koju riječ ili frazu u cijeloj svojoj arhivi trenutačno koristeći integriranu Sonic tražilicu, bez ručnog pregledavanja mapa ili oslanjanja na neprecizno podudaranje naziva datoteka.
Automatsko zakazivanje
Postavite dnevno arhiviranje RSS feedova, popisa oznaka i zbirki URL-ova tako da se važan sadržaj automatski čuva bez potrebe za ručnim pokretanjem za svaku novu stavku.
Sveobuhvatna podrška za uvoz
Uvezite izravno iz oznaka preglednika, Pocket, Pinboard, Instapaper i drugih usluga, što olakšava migraciju postojećeg popisa za čitanje u vašu trajnu arhivu.
JavaScript renderiranje
Arhivirajte dinamički renderirane stranice i jednostranične aplikacije koristeći priloženo NoVNC pregledničko okruženje, hvatajući sadržaj koji jednostavni HTML dohvatitelji u potpunosti propuštaju.
Zašto pokrenuti ArchiveBox na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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