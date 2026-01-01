ArchiveBox je vodeća open-source samostalno hostirana platforma za web arhiviranje, koja bilježi web stranice kao HTML, PDF, snimke zaslona, WARC datoteke i izdvojene medije kako bi osigurala da sadržaj ostane dostupan dugo nakon što izvorni izvori nestanu. S preko 18.000 GitHub zvjezdica i aktivnim razvojem od 2017. godine, pruža pouzdanu alternativu ovisnosti o Internet Archiveu za sadržaj koji je važan za vaš rad.

Samostalno hostiranje ArchiveBoxa daje vam potpunu suverenost podataka nad arhiviranim sadržajem — ključno za pravne, usklađenostne i novinarske radne procese gdje je važan lanac skrbništva. Vi kontrolirate politike zadržavanja, strategije sigurnosnog kopiranja i dozvole pristupa, dok integrirani Sonic pretraživač cijelog teksta čini pronalaženje sadržaja u velikim arhivama brzim i preciznim.