Postavite Backrest instalacijom jednim klikom.
Web-bazirano korisničko sučelje za restic koje omogućuje pristup zakazanim sigurnosnim kopijama, pregledavanju i vraćanju iz bilo kojeg preglednika.
Odaberite VPS plan za Backrest
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Backrest
Backrest je samostalno hostirano web sučelje za restic, brzi i sigurni program za sigurnosno kopiranje. On objedinjuje resticovu moćnu deduplikaciju i enkripciju u čisto korisničko sučelje temeljeno na pregledniku, omogućujući vam stvaranje planova sigurnosnog kopiranja, njihovo zakazivanje pomoću crona i obnavljanje pojedinačnih datoteka bez ikakvog korištenja naredbenog retka.
Budući da Backrest pohranjuje snimke putem restica, sigurnosne kopije su šifrirane u mirovanju i podržavaju desetke pozadinskih sustava za pohranu — lokalni disk, S3-kompatibilnu pohranu objekata, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP i još mnogo toga. Samostalno hostiranje Backresta drži vašu konfiguraciju sigurnosnog kopiranja i vjerodajnice u potpunosti pod vašom kontrolom, bez pretplate ili ovisnosti o dobavljaču.
Backrest ključne značajke
Zakazani planovi sigurnosnog kopiranja
Definirajte cron-rasporede po repozitoriju tako da se sigurnosne kopije automatski pokreću bez ručne intervencije.
Vraćanje putem preglednika
Pregledajte sadržaj snimke i vratite pojedinačne datoteke ili direktorije izravno iz web sučelja.
Multi-backend pohrana
Pohranite sigurnosne kopije na lokalni disk, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP i više putem izvornih restic backendova.
End-to-end enkripcija
Sve snimke su šifrirane pomoću restica prije napuštanja hosta, osiguravajući da podaci ostanu privatni na bilo kojem pozadinskom spremištu.
Deduplikacija i kompresija
Resticovo dijeljenje na temelju sadržaja uklanja duplikate podataka među snimkama, značajno smanjujući potrošnju prostora za pohranu s vremenom.
Zašto pokrenuti Backrest na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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