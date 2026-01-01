Backrest je samostalno hostirano web sučelje za restic, brzi i sigurni program za sigurnosno kopiranje. On objedinjuje resticovu moćnu deduplikaciju i enkripciju u čisto korisničko sučelje temeljeno na pregledniku, omogućujući vam stvaranje planova sigurnosnog kopiranja, njihovo zakazivanje pomoću crona i obnavljanje pojedinačnih datoteka bez ikakvog korištenja naredbenog retka.

Budući da Backrest pohranjuje snimke putem restica, sigurnosne kopije su šifrirane u mirovanju i podržavaju desetke pozadinskih sustava za pohranu — lokalni disk, S3-kompatibilnu pohranu objekata, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP i još mnogo toga. Samostalno hostiranje Backresta drži vašu konfiguraciju sigurnosnog kopiranja i vjerodajnice u potpunosti pod vašom kontrolom, bez pretplate ili ovisnosti o dobavljaču.