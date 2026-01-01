Postavite AList jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostani popis datoteka i WebDAV poslužitelj koji objedinjuje desetke pružatelja pohrane u oblaku iza jednog web sučelja.
Odaberite VPS plan za AList
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz AList
AList je program za popis datoteka otvorenog koda koji objedinjuje lokalnu pohranu i pohranu u oblaku pod jednim web sučeljem. Podržava više od 30 pozadinskih sustava za pohranu — uključujući OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV i mnoge regionalne pružatelje — omogućujući vam pregledavanje, pretpregled i preuzimanje datoteka sa svih njih bez prebacivanja aplikacija ili ponovnog prijavljivanja.
Samostalno hostiranje ALista na vlastitom VPS-u drži vjerodajnice za pohranu i pravila pristupa pod vašom kontrolom dok vaše datoteke izlaže putem brzog web sučelja i potpuno usklađene WebDAV krajnje točke. To je praktičan način za objedinjavanje raspršenih računa u oblaku i dijeljenih diskova u jedinstveni privatni pristupnik.
AList ključne značajke
Pozadinski sustavi s višestrukom pohranom
Povežite preko 30 pružatelja — lokalni disk, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV i još mnogo toga — u jedno jedinstveno stablo datoteka.
WebDAV poslužitelj
Izložite svaku povezanu pohranu kao jednu WebDAV krajnju točku za čitanje/pisanje koja se besprijekorno montira u macOS-u, Windowsu i mobilnim klijentima.
Pretpregledi u pregledniku
Strimajte i pregledajte slike, videozapise, audiozapise, PDF-ove, Office dokumente i kod bez prethodnog preuzimanja datoteka.
Granularno dijeljenje
Generirajte veze za dijeljenje zaštićene lozinkom s mogućnošću isteka, tako da vanjski primatelji vide samo datoteke koje odaberete.
Izvanmrežna preuzimanja
Integrirajte s aria2 ili qBittorrentom za dohvaćanje datoteka s URL-ova i torrenta izravno u bilo koji montirani pozadinski sustav za pohranu.
Zašto pokrenuti AList na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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