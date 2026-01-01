AList je program za popis datoteka otvorenog koda koji objedinjuje lokalnu pohranu i pohranu u oblaku pod jednim web sučeljem. Podržava više od 30 pozadinskih sustava za pohranu — uključujući OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV i mnoge regionalne pružatelje — omogućujući vam pregledavanje, pretpregled i preuzimanje datoteka sa svih njih bez prebacivanja aplikacija ili ponovnog prijavljivanja.

Samostalno hostiranje ALista na vlastitom VPS-u drži vjerodajnice za pohranu i pravila pristupa pod vašom kontrolom dok vaše datoteke izlaže putem brzog web sučelja i potpuno usklađene WebDAV krajnje točke. To je praktičan način za objedinjavanje raspršenih računa u oblaku i dijeljenih diskova u jedinstveni privatni pristupnik.