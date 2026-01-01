AppFlowy je platforma za produktivnost otvorenog koda izgrađena kao alternativa Notionu koja poštuje privatnost, kombinirajući fleksibilni uređivač temeljen na blokovima, prikaze baze podataka i pomoć pri pisanju pokretanu umjetnom inteligencijom u jednom zajedničkom radnom prostoru. Izgrađen s Flutterom i Rustom, pruža izvorne performanse na stolnim računalima, mobilnim uređajima i webu dok sve podatke drži pod vašom kontrolom.

Samostalno hostiranje AppFlowyja eliminira pretplate po korisniku, uklanja pristup trećih strana osjetljivim dokumentima i pruža neograničene radne prostore i korisnike po fiksnoj cijeni infrastrukture. Ovaj predložak implementira kompletan AppFlowy Cloud stack — web klijent, API pozadinu, autentifikaciju, pohranu objekata i bazu podataka — spreman za veze s AppFlowyjevim izvornim desktop i mobilnim aplikacijama.