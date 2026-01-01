Postavite AppFlowy jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Radni prostor otvorenog koda usmjeren na privatnost, koji kombinira bilješke, wikije, baze podataka i upravljanje projektima kao alternativa Notionu.
Odaberite VPS plan za AppFlowy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz AppFlowy
AppFlowy je platforma za produktivnost otvorenog koda izgrađena kao alternativa Notionu koja poštuje privatnost, kombinirajući fleksibilni uređivač temeljen na blokovima, prikaze baze podataka i pomoć pri pisanju pokretanu umjetnom inteligencijom u jednom zajedničkom radnom prostoru. Izgrađen s Flutterom i Rustom, pruža izvorne performanse na stolnim računalima, mobilnim uređajima i webu dok sve podatke drži pod vašom kontrolom.
Samostalno hostiranje AppFlowyja eliminira pretplate po korisniku, uklanja pristup trećih strana osjetljivim dokumentima i pruža neograničene radne prostore i korisnike po fiksnoj cijeni infrastrukture. Ovaj predložak implementira kompletan AppFlowy Cloud stack — web klijent, API pozadinu, autentifikaciju, pohranu objekata i bazu podataka — spreman za veze s AppFlowyjevim izvornim desktop i mobilnim aplikacijama.
AppFlowy ključne značajke
Uređivač temeljen na blokovima
Stvarajte bogate dokumente s tekstom, slikama, ugrađenim sadržajem i medijima koristeći intuitivni blok editor koji dosljedno radi na stolnim računalima, mobilnim uređajima i webu bez razlika u značajkama između platformi.
Fleksibilni pogledi baze podataka
Pregledajte i upravljajte istim podacima kao tablicom, Kanban pločom, kalendarom ili galerijom, dajući različitim članovima tima izgled koji odgovara njihovom tijeku rada bez dupliciranja informacija.
AI pomoć pri pisanju
Generirajte, sažimajte i dorađujte sadržaj izravno unutar dokumenata koristeći ugrađene značajke umjetne inteligencije koje se povezuju s vanjskim pružateljem (kao što su OpenAI ili Azure OpenAI) konfiguriranim putem API ključa — podatke obrađuje taj pružatelj.
Suradnja u stvarnom vremenu
Radite istovremeno s kolegama koristeći sinkronizaciju bez sukoba, tako da više ljudi može uređivati isti dokument bez prebrisavanja promjena jedni drugima.
Potpuno vlasništvo nad podacima
Svi dokumenti, baze podataka i privici datoteka pohranjuju se na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez ovisnosti o dobavljaču, osiguravajući usklađenost s propisima o podacima i potpunu kontrolu nad zadržavanjem.
Zašto pokrenuti AppFlowy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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