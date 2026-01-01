Postavite AFFiNE instalacijom jednim klikom.
Sveobuhvatni radni prostor otvorenog koda koji kombinira dokumente, bijele ploče i baze podataka uz pomoć umjetne inteligencije.
Odaberite VPS plan za AFFiNE
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz AFFiNE
AFFiNE je open-source "KnowledgeOS" koji uklanja prepreke između dokumentacije, vizualne suradnje i organizacije podataka. Korisnici mogu pisati strukturirane dokumente, skicirati na beskrajnim bijelim pločama i održavati organizirane baze podataka—sve unutar istog radnog prostora—bez prebacivanja između odvojenih alata za svaku zadaću.
Izgrađen s lokalno-prvim, privatnost-orijentiranim arhitekturom, AFFiNE čuva vaše znanje na infrastrukturi koju kontrolirate. AI pomoć je integrirana kroz cijeli sustav, pomažući u pisanju, crtanju i planiranju kroz sve vrste sadržaja. Ova implementacija uključuje PostgreSQL s pgvector ekstenzijom za napredno pretraživanje, Redis za značajke u stvarnom vremenu i automatiziranu migraciju baza podataka za pouzdane ažuriranja.
AFFiNE ključne značajke
Objedinjeni radni prostor
Kombinira dokumente, bijele ploče i baze podataka na jednoj platformi tako da se možete kretati između pisanja, skiciranja i organiziranja podataka bez prebacivanja konteksta između zasebnih aplikacija.
Bijele ploče s beskonačnim platnom
Interaktivne ploče za slobodno crtanje s alatima za crtanje, dijagramiranje i ljepljive bilješke timovima pružaju vizualni prostor za razmjenu ideja i dizajnerski rad uz strukturirane dokumente.
AI pomoć
AI je integriran kroz sve vrste sadržaja kako bi pomogao pri pisanju, sažimanju i generiranju sadržaja, smanjujući opterećenje stvaranja visokokvalitetnih informativnih artefakata.
Strukturirane baze podataka
Organizirajte informacije u prilagodljivim prikazima baze podataka s mogućnostima filtriranja i pretraživanja, zamjenjujući potrebu za zasebnim alatima za proračunske tablice unutar istog radnog prostora.
Suradnja u stvarnom vremenu
Sinkronizacija bez sukoba omogućuje da više članova tima istovremeno uređuje dokumente i bijele ploče, pri čemu se promjene odmah odražavaju na svim povezanim uređajima.
Zašto pokrenuti AFFiNE na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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