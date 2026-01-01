AFFiNE je open-source "KnowledgeOS" koji uklanja prepreke između dokumentacije, vizualne suradnje i organizacije podataka. Korisnici mogu pisati strukturirane dokumente, skicirati na beskrajnim bijelim pločama i održavati organizirane baze podataka—sve unutar istog radnog prostora—bez prebacivanja između odvojenih alata za svaku zadaću.

Izgrađen s lokalno-prvim, privatnost-orijentiranim arhitekturom, AFFiNE čuva vaše znanje na infrastrukturi koju kontrolirate. AI pomoć je integrirana kroz cijeli sustav, pomažući u pisanju, crtanju i planiranju kroz sve vrste sadržaja. Ova implementacija uključuje PostgreSQL s pgvector ekstenzijom za napredno pretraživanje, Redis za značajke u stvarnom vremenu i automatiziranu migraciju baza podataka za pouzdane ažuriranja.