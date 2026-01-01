Postavite BeaverHabits instalacijom jednim klikom.
Minimalistički samohostiran alat za praćenje navika usmjeren na dnevne prijave i nizove, bez ciljeva ili složenosti.
Odaberite VPS plan za BeaverHabits
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz BeaverHabits
BeaverHabits je minimalistička aplikacija za praćenje navika s vlastitim hostingom, inspirirana metodologijom „ne prekidaj lanac”. Za razliku od aplikacija za navike usmjerenih na ciljeve, BeaverHabits se isključivo fokusira na dnevni ritual prijave — označavanje navika kao dovršenih, održavanje nizova i vizualiziranje dosljednosti tijekom vremena bez kognitivnog opterećenja ciljeva, prekretnica ili rezultata.
Samostalno hostanje BeaverHabitsa na vašem VPS-u čuva vaše osobne podatke o rutini privatnima, bez pretplate i bez usluga sinkronizacije trećih strana. Aplikacija pohranjuje sve podatke u lokalnu SQLite bazu podataka i podržava više korisničkih računa, instalaciju iOS PWA, filtriranje po oznakama, dnevne bilješke, REST API te integracije s Home Assistantom, Apple Shortcutsima i Stream Deckom.
BeaverHabits ključne značajke
Mreža dnevne prijave
Kalendarska mreža za svaku naviku na prvi pogled prikazuje nizove i praznine, čineći svakodnevnu dosljednost lakom za praćenje i motivirajućom za održavanje.
Filtriranje oznaka
Grupirajte i filtrirajte navike po oznakama za fokusirane prikaze — pogledajte samo jutarnje rutine, zdrave navike ili bilo koju prilagođenu kategoriju.
Dnevne bilješke
Dodajte do 1024 znakova bilješki po navici dnevno za bilježenje konteksta, zapažanja ili razloga za preskakanje.
REST API pristup
Programatski dohvaćajte i ažurirajte podatke o navikama, omogućujući automatizaciju s Apple Prečacima, Home Assistantom i Stream Deckom putem HabitDeck-a.
iOS PWA podrška
Instalirajte BeaverHabits kao aplikaciju na početnom zaslonu na iPhone i iPad uređajima za iskustvo prijave koje se čini nativnim, bez preuzimanja iz App Storea.
Zašto pokrenuti BeaverHabits na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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