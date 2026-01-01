BeaverHabits je minimalistička aplikacija za praćenje navika s vlastitim hostingom, inspirirana metodologijom „ne prekidaj lanac”. Za razliku od aplikacija za navike usmjerenih na ciljeve, BeaverHabits se isključivo fokusira na dnevni ritual prijave — označavanje navika kao dovršenih, održavanje nizova i vizualiziranje dosljednosti tijekom vremena bez kognitivnog opterećenja ciljeva, prekretnica ili rezultata.

Samostalno hostanje BeaverHabitsa na vašem VPS-u čuva vaše osobne podatke o rutini privatnima, bez pretplate i bez usluga sinkronizacije trećih strana. Aplikacija pohranjuje sve podatke u lokalnu SQLite bazu podataka i podržava više korisničkih računa, instalaciju iOS PWA, filtriranje po oznakama, dnevne bilješke, REST API te integracije s Home Assistantom, Apple Shortcutsima i Stream Deckom.