Do 69% popusta za BentoPDF

Postavite BentoPDF instalacijom jednim klikom.

Alat za PDF-ove s privatnošću na prvom mjestu, temeljen na pregledniku, za spajanje, dijeljenje, pretvaranje i zaštitu PDF-ova bez učitavanja datoteka bilo gdje.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite BentoPDF instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za BentoPDF

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz BentoPDF

BentoPDF je PDF alat usmjeren na privatnost koji obrađuje dokumente u potpunosti u korisnikovom pregledniku — datoteke nikada ne napuštaju klijentski uređaj niti dodiruju vanjski poslužitelj. Zamjenjuje više online PDF usluga jednim samostalno hostiranim sučeljem koje pokriva spajanje, dijeljenje, preuređivanje stranica, rotaciju, pretvorbu slika, OCR, kompresiju, zaštitu lozinkom, vodene žigove, zaglavlja i podnožja te uređivanje metapodataka.

Za timove i organizacije koje rukuju osjetljivim dokumentima — ugovore, financijske izvještaje, pravne dokumente — samostalno hostiranje BentoPDF-a eliminira rizik privatnosti prijenosa povjerljivih datoteka komercijalnim PDF uslugama koje mogu zadržati kopije ili bilježiti korištenje. Budući da se sva obrada odvija na strani klijenta, VPS poslužuje samo web sučelje, održavajući minimalne zahtjeve za resursima poslužitelja, istovremeno osiguravajući potpunu privatnost dokumenata.

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Što možete izgraditi uz {name}

BentoPDF ključne značajke

Obrada na strani klijenta

Sva manipulacija PDF-om odvija se unutar korisnikovog preglednika — dokumenti se nikada ne prenose na poslužitelj, tako da čak ni glavno računalo nikada ne vidi sadržaj datoteke.

Spoji, podijeli i preuredi

Kombinirajte više PDF-ova, podijelite ih na pojedinačne stranice ili odjeljke i povucite i ispustite stranice u točan redoslijed koji vam je potreban u nekoliko sekundi.

Integrirani OCR

Pretvorite skenirane PDF-ove temeljene na slikama u potpuno pretražive tekstualne dokumente s mogućnošću odabira bez slanja datoteka usluzi za prepoznavanje treće strane.

Sigurnost dokumenta

Dodajte zaštitu lozinkom, enkripciju i vodene žigove osjetljivim PDF-ovima prije distribucije, ili uklonite ograničenja s PDF-ova koje posjedujete kako biste ponovno dobili pristup uređivanju.

Konverzija formata

Pretvorite slike u PDF, izvezite stranice kao slike i pretvorite Markdown s Mermaid dijagramima u formatirane PDF-ove — sve iz istog sučelja.

Zašto pokrenuti BentoPDF na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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