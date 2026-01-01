BentoPDF je PDF alat usmjeren na privatnost koji obrađuje dokumente u potpunosti u korisnikovom pregledniku — datoteke nikada ne napuštaju klijentski uređaj niti dodiruju vanjski poslužitelj. Zamjenjuje više online PDF usluga jednim samostalno hostiranim sučeljem koje pokriva spajanje, dijeljenje, preuređivanje stranica, rotaciju, pretvorbu slika, OCR, kompresiju, zaštitu lozinkom, vodene žigove, zaglavlja i podnožja te uređivanje metapodataka.

Za timove i organizacije koje rukuju osjetljivim dokumentima — ugovore, financijske izvještaje, pravne dokumente — samostalno hostiranje BentoPDF-a eliminira rizik privatnosti prijenosa povjerljivih datoteka komercijalnim PDF uslugama koje mogu zadržati kopije ili bilježiti korištenje. Budući da se sva obrada odvija na strani klijenta, VPS poslužuje samo web sučelje, održavajući minimalne zahtjeve za resursima poslužitelja, istovremeno osiguravajući potpunu privatnost dokumenata.