Postavite BentoPDF instalacijom jednim klikom.
Alat za PDF-ove s privatnošću na prvom mjestu, temeljen na pregledniku, za spajanje, dijeljenje, pretvaranje i zaštitu PDF-ova bez učitavanja datoteka bilo gdje.
Odaberite VPS plan za BentoPDF
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz BentoPDF
BentoPDF je PDF alat usmjeren na privatnost koji obrađuje dokumente u potpunosti u korisnikovom pregledniku — datoteke nikada ne napuštaju klijentski uređaj niti dodiruju vanjski poslužitelj. Zamjenjuje više online PDF usluga jednim samostalno hostiranim sučeljem koje pokriva spajanje, dijeljenje, preuređivanje stranica, rotaciju, pretvorbu slika, OCR, kompresiju, zaštitu lozinkom, vodene žigove, zaglavlja i podnožja te uređivanje metapodataka.
Za timove i organizacije koje rukuju osjetljivim dokumentima — ugovore, financijske izvještaje, pravne dokumente — samostalno hostiranje BentoPDF-a eliminira rizik privatnosti prijenosa povjerljivih datoteka komercijalnim PDF uslugama koje mogu zadržati kopije ili bilježiti korištenje. Budući da se sva obrada odvija na strani klijenta, VPS poslužuje samo web sučelje, održavajući minimalne zahtjeve za resursima poslužitelja, istovremeno osiguravajući potpunu privatnost dokumenata.
BentoPDF ključne značajke
Obrada na strani klijenta
Sva manipulacija PDF-om odvija se unutar korisnikovog preglednika — dokumenti se nikada ne prenose na poslužitelj, tako da čak ni glavno računalo nikada ne vidi sadržaj datoteke.
Spoji, podijeli i preuredi
Kombinirajte više PDF-ova, podijelite ih na pojedinačne stranice ili odjeljke i povucite i ispustite stranice u točan redoslijed koji vam je potreban u nekoliko sekundi.
Integrirani OCR
Pretvorite skenirane PDF-ove temeljene na slikama u potpuno pretražive tekstualne dokumente s mogućnošću odabira bez slanja datoteka usluzi za prepoznavanje treće strane.
Sigurnost dokumenta
Dodajte zaštitu lozinkom, enkripciju i vodene žigove osjetljivim PDF-ovima prije distribucije, ili uklonite ograničenja s PDF-ova koje posjedujete kako biste ponovno dobili pristup uređivanju.
Konverzija formata
Pretvorite slike u PDF, izvezite stranice kao slike i pretvorite Markdown s Mermaid dijagramima u formatirane PDF-ove — sve iz istog sučelja.
Zašto pokrenuti BentoPDF na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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