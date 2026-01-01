Dataline je alat za analizu podataka otvorenog koda s prioritetom privatnosti koji prevodi prirodni jezik u SQL upite, omogućujući vam istraživanje baza podataka bez pisanja ijednog retka SQL-a. Povežite PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ili Excel datoteke i postavljajte pitanja na jednostavnom engleskom jeziku kako biste dobili trenutne rezultate i automatske vizualizacije.

Za razliku od platformi za analitiku u oblaku, samostalno hostiranje Dataline-a na vlastitom VPS-u čuva osjetljive poslovne podatke pod vašom potpunom kontrolom. Nema ograničenja korištenja, nema naknada po korisniku i nema ovisnosti o dobavljaču — samo inteligentno sučelje za upite koje radi s vašim preferiranim LLM API ključem.