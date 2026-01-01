Postavite Dataline jednim klikom.
SQL chat alat pokretan umjetnom inteligencijom koji vam omogućuje postavljanje upita i vizualizaciju bilo koje baze podataka koristeći jednostavan engleski jezik.
Odaberite VPS plan za Dataline
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dataline
Dataline je alat za analizu podataka otvorenog koda s prioritetom privatnosti koji prevodi prirodni jezik u SQL upite, omogućujući vam istraživanje baza podataka bez pisanja ijednog retka SQL-a. Povežite PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ili Excel datoteke i postavljajte pitanja na jednostavnom engleskom jeziku kako biste dobili trenutne rezultate i automatske vizualizacije.
Za razliku od platformi za analitiku u oblaku, samostalno hostiranje Dataline-a na vlastitom VPS-u čuva osjetljive poslovne podatke pod vašom potpunom kontrolom. Nema ograničenja korištenja, nema naknada po korisniku i nema ovisnosti o dobavljaču — samo inteligentno sučelje za upite koje radi s vašim preferiranim LLM API ključem.
Dataline ključne značajke
Upiti prirodnim jezikom
Upišite pitanja na običnom engleskom i Dataline generira SQL, izvršava ga i vraća formatirane rezultate u sekundama.
Podrška za više baza podataka
Povežite se na PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel i još mnogo toga s jednog sučelja bez prebacivanja alata.
Automatsko generiranje grafikona
Zatražite grafikon u svom upitu i Dataline prikazuje vizualizaciju izravno iz rezultata upita.
Arhitektura koja stavlja privatnost na prvo mjesto
Svi podaci ostaju na vašem vlastitom serveru, dajući vam potpunu kontrolu nad osjetljivim poslovnim informacijama bez izlaganja trećim stranama.
Povijest upita
Spremite i ponovno pregledajte prošle upite i rezultate bez ponovnog upisivanja upita, gradeći osobnu analitičku biblioteku tijekom vremena.
Zašto pokrenuti Dataline na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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