Postavite Slash jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj prečaca koji duge URL-ove pretvara u pamtljive s/ poveznice dostupne izravno iz adresne trake vašeg preglednika.
Odaberite VPS plan za Slash
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Slash
Slash je samostalno hostiran upravitelj prečaca za linkove za pojedince i timove koji žele čišći način dijeljenja i pristupa URL-ovima. Umjesto oznaka razbacanih po preglednicima ili preusmjeravajućih linkova koje je teško zapamtiti, Slash vam omogućuje definiranje prečaca s prefiksom s/ — upišite s/docs u adresnu traku preglednika (s instaliranim proširenjem) i sletite izravno na svoje odredište. Prečaci se mogu označiti, grupirati u kolekcije koje se mogu dijeliti i ograničiti na vaš tim ili zadržati privatnima.
Za razliku od hostiranih skraćivača linkova koji bilježe vaš promet i monetiziraju vaše podatke, samostalno hostiranje Slasha na VPS-u čuva sve analitike prečaca i podatke o korištenju na infrastrukturi koju kontrolirate — nije potrebna pretplata, nema vanjske usluge kojoj treba vjerovati i nema ograničenja broja prečaca koje možete stvoriti.
Slash ključne značajke
Prečaci adresne trake preglednika
Proširenja preglednika za Chrome i Firefox omogućuju vam da upišete s/shortcut izravno u adresnu traku kako biste skočili na bilo koji spremljeni URL — bez dodatnih klikova ili pretraživanja.
Djeljive zbirke
Grupirajte povezane prečace u odabrane zbirke i podijelite ih sa svojim timom ili javno putem jedne poveznice.
Analitika veza
Pratite koliko se često pristupa svakom prečacu i pogledajte izvore prometa, kako biste znali koje se veze aktivno koriste, a koje se mogu povući.
Organizacija po oznakama
Dodajte oznake prečacima za brzo filtriranje i otkrivanje u rastućoj biblioteci internih i timskih poveznica.
Dijeljenje timskih prečaca
Kreirajte prečace vidljive svim članovima radnog prostora ili ih ograničite samo na sebe — čime su interni i osobni linkovi organizirani na jednom mjestu.
Zašto pokrenuti Slash na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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