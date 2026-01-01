Slash je samostalno hostiran upravitelj prečaca za linkove za pojedince i timove koji žele čišći način dijeljenja i pristupa URL-ovima. Umjesto oznaka razbacanih po preglednicima ili preusmjeravajućih linkova koje je teško zapamtiti, Slash vam omogućuje definiranje prečaca s prefiksom s/ — upišite s/docs u adresnu traku preglednika (s instaliranim proširenjem) i sletite izravno na svoje odredište. Prečaci se mogu označiti, grupirati u kolekcije koje se mogu dijeliti i ograničiti na vaš tim ili zadržati privatnima.

Za razliku od hostiranih skraćivača linkova koji bilježe vaš promet i monetiziraju vaše podatke, samostalno hostiranje Slasha na VPS-u čuva sve analitike prečaca i podatke o korištenju na infrastrukturi koju kontrolirate — nije potrebna pretplata, nema vanjske usluge kojoj treba vjerovati i nema ograničenja broja prečaca koje možete stvoriti.