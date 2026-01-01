CommaFeed je brz, lagan osobni RSS čitač izričito modeliran prema originalnom Google Reader UI-ju — s rasporedom s tri okna, tipkovničkim prečacima, trenutnim označavanjem feedova, OPML uvozom/izvozom i fokusom na brzinu umjesto pretrpanosti značajkama. Napisano je u Java/Quarkusu, radi kao jedna samostalna binarna datoteka i pohranjuje sve u ugrađenu H2 bazu podataka, tako da je cijela implementacija jedan kontejner plus jedan volumen.

Samostalno hostiranje CommaFeeda na vašem VPS-u čuva vaše pretplate, stanje pročitanih stavki i označene članke na infrastrukturi koju vi kontrolirate, umjesto da ih predate SaaS čitaču feedova. Izvorne Android i iOS aplikacije povezuju se izravno s vašom instancom putem API-ja, OPML vam omogućuje slobodnu migraciju između čitača feedova, a ugrađeni planer osvježava feedove u pozadini bez vanjskih radnika.