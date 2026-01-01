Postavite CommaFeed instalacijom jednim klikom.
Osobni RSS čitač s vlastitim hostingom, inspiriran Google Readerom, s tipkovničkim prečacima, mobilnim aplikacijama i čistim rasporedom s tri okna.
Odaberite VPS plan za CommaFeed
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz CommaFeed
CommaFeed je brz, lagan osobni RSS čitač izričito modeliran prema originalnom Google Reader UI-ju — s rasporedom s tri okna, tipkovničkim prečacima, trenutnim označavanjem feedova, OPML uvozom/izvozom i fokusom na brzinu umjesto pretrpanosti značajkama. Napisano je u Java/Quarkusu, radi kao jedna samostalna binarna datoteka i pohranjuje sve u ugrađenu H2 bazu podataka, tako da je cijela implementacija jedan kontejner plus jedan volumen.
Samostalno hostiranje CommaFeeda na vašem VPS-u čuva vaše pretplate, stanje pročitanih stavki i označene članke na infrastrukturi koju vi kontrolirate, umjesto da ih predate SaaS čitaču feedova. Izvorne Android i iOS aplikacije povezuju se izravno s vašom instancom putem API-ja, OPML vam omogućuje slobodnu migraciju između čitača feedova, a ugrađeni planer osvježava feedove u pozadini bez vanjskih radnika.
CommaFeed ključne značajke
Google Reader UI
Raspored s tri okna s popisom feedova, popisom unosa i prikazom za čitanje — plus potpune tipkovničke prečace (j/k/v/m) za brzu navigaciju koje dugogodišnji korisnici RSS-a odmah prepoznaju.
OPML uvoz/izvoz
Migrirajte svoje pretplate u i iz putem standardnog OPML-a, tako da zadržite vlasništvo nad svojim navikama čitanja i možete mijenjati čitače bilo kada.
Nativne mobilne aplikacije
Besplatne prateće aplikacije za Android i iOS povezuju se s vašom samostalno hostiranom instancom putem API-ja za čitanje u pokretu bez izlaganja podataka trećoj strani.
Ugrađena H2 baza podataka
H2 baza podataka u jednoj datoteci ne treba zaseban poslužitelj baze podataka — sigurnosno kopirajte svoju bazu podataka kopiranjem jedne mape, a vratite je jednostavnim vraćanjem te mape.
Pozadinsko osvježavanje feeda
Ugrađeni planer osvježava tisuće feedova u pozadini s prilagodljivim intervalima, nije potreban Celery niti vanjski radnici.
Zašto pokrenuti CommaFeed na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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