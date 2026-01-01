Do 69% popusta za CommaFeed

Postavite CommaFeed instalacijom jednim klikom.

Osobni RSS čitač s vlastitim hostingom, inspiriran Google Readerom, s tipkovničkim prečacima, mobilnim aplikacijama i čistim rasporedom s tri okna.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite CommaFeed instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za CommaFeed

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz CommaFeed

CommaFeed je brz, lagan osobni RSS čitač izričito modeliran prema originalnom Google Reader UI-ju — s rasporedom s tri okna, tipkovničkim prečacima, trenutnim označavanjem feedova, OPML uvozom/izvozom i fokusom na brzinu umjesto pretrpanosti značajkama. Napisano je u Java/Quarkusu, radi kao jedna samostalna binarna datoteka i pohranjuje sve u ugrađenu H2 bazu podataka, tako da je cijela implementacija jedan kontejner plus jedan volumen.

Samostalno hostiranje CommaFeeda na vašem VPS-u čuva vaše pretplate, stanje pročitanih stavki i označene članke na infrastrukturi koju vi kontrolirate, umjesto da ih predate SaaS čitaču feedova. Izvorne Android i iOS aplikacije povezuju se izravno s vašom instancom putem API-ja, OPML vam omogućuje slobodnu migraciju između čitača feedova, a ugrađeni planer osvježava feedove u pozadini bez vanjskih radnika.

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Što možete izgraditi uz {name}

CommaFeed ključne značajke

Google Reader UI

Raspored s tri okna s popisom feedova, popisom unosa i prikazom za čitanje — plus potpune tipkovničke prečace (j/k/v/m) za brzu navigaciju koje dugogodišnji korisnici RSS-a odmah prepoznaju.

OPML uvoz/izvoz

Migrirajte svoje pretplate u i iz putem standardnog OPML-a, tako da zadržite vlasništvo nad svojim navikama čitanja i možete mijenjati čitače bilo kada.

Nativne mobilne aplikacije

Besplatne prateće aplikacije za Android i iOS povezuju se s vašom samostalno hostiranom instancom putem API-ja za čitanje u pokretu bez izlaganja podataka trećoj strani.

Ugrađena H2 baza podataka

H2 baza podataka u jednoj datoteci ne treba zaseban poslužitelj baze podataka — sigurnosno kopirajte svoju bazu podataka kopiranjem jedne mape, a vratite je jednostavnim vraćanjem te mape.

Pozadinsko osvježavanje feeda

Ugrađeni planer osvježava tisuće feedova u pozadini s prilagodljivim intervalima, nije potreban Celery niti vanjski radnici.

Zašto pokrenuti CommaFeed na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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