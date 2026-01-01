Postavite poboljšani Anki Sync Server jednim klikom.
Samohostirani Anki poslužitelj za sinkronizaciju s višekorisničkim računima, automatiziranim sigurnosnim kopijama i ugrađenom web nadzornom pločom.
Odaberite VPS plan za Anki Sync Server Enhanced
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced je Docker slika spremna za produkciju koja ugošćuje službeni Anki protokol za sinkronizaciju na vašem vlastitom VPS-u, omogućujući vam sinkronizaciju setova kartica između stolnog računala, AnkiDroida i AnkiMobilea bez ovisnosti o AnkiWebu. Izgrađen je iz službenog Anki izvora i automatski prati svako uzvodno izdanje.
Samostalno ugošćivanje drži svaku karticu, povijest pregleda i medijsku datoteku pod vašom kontrolom. Podrška za više korisnika, zakazane sigurnosne kopije s opcionalnim S3 prijenosom, Prometheus metrike, fail2ban, ograničenje stope i nadzorna ploča statusa isporučuju se u jednom spremniku — nije potrebna zasebna baza podataka niti vanjske usluge.
Anki Sync Server Enhanced ključne značajke
Višekorisnička sinkronizacija
Udomite do 99 neovisnih polaznika na jednom VPS-u, svaki sa svojim vjerodajnicama i izoliranom pohranom zbirke.
Automatizirane sigurnosne kopije
Dnevne arhive cijele kolekcije s podesivim zadržavanjem i opcionalnim prijenosom na S3, MinIO ili Garage za izvanlokacijske kopije.
Ugrađena nadzorna ploča
Web sučelje prikazuje status servera, veličinu podataka po korisniku, vremena posljednje sinkronizacije, povijest sigurnosnih kopija i logove uživo na prvi pogled.
Prometheus metrike
Prikazuje operacije sinkronizacije, stope uspješnosti autentifikacije, volumen podataka i dostupnost za Grafana nadzorne ploče i cjevovode za upozoravanje.
Ojačana sigurnost
Integracija Fail2ban-a, ograničavanje broja zahtjeva i podrška za hashirane lozinke štite vašu krajnju točku od napada grubom silom.
Zašto pokrenuti Anki Sync Server Enhanced na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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