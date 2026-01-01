Anki Sync Server Enhanced je Docker slika spremna za produkciju koja ugošćuje službeni Anki protokol za sinkronizaciju na vašem vlastitom VPS-u, omogućujući vam sinkronizaciju setova kartica između stolnog računala, AnkiDroida i AnkiMobilea bez ovisnosti o AnkiWebu. Izgrađen je iz službenog Anki izvora i automatski prati svako uzvodno izdanje.

Samostalno ugošćivanje drži svaku karticu, povijest pregleda i medijsku datoteku pod vašom kontrolom. Podrška za više korisnika, zakazane sigurnosne kopije s opcionalnim S3 prijenosom, Prometheus metrike, fail2ban, ograničenje stope i nadzorna ploča statusa isporučuju se u jednom spremniku — nije potrebna zasebna baza podataka niti vanjske usluge.