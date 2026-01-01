Defguard je platforma za upravljanje pristupom s nultim povjerenjem (zero-trust) poslovne razine, izgrađena oko WireGuarda, jedino rješenje koje dodaje stvarnu višefaktorsku autentifikaciju izravno u VPN tunel umjesto da oko njega omota zasebni pristupnik aplikacije. Glavna komponenta uključena u ovaj predložak pokreće web sučelje za upravljanje, OpenID Connect pružatelja identiteta, registraciju korisnika, ACL konfiguraciju i gRPC kontrolnu ravninu koja pokreće udaljene pristupnike i desktop klijente.

Samostalno hostiranje Defguarda na vašem vlastitom VPS-u drži korisničke direktorije, hardverske ključeve, revizijske zapise i OpenID ključeve za potpisivanje u potpunosti pod vašom kontrolom. Dodajte Defguard pristupne čvorove bilo gdje na vašoj mreži za prekid WireGuard tunela, dok jezgra ostaje jedini izvor istine za identitet, uređaje i pravila pristupa.