Postavite Defguard instalacijom u jednom kliku.
Upravljanje pristupom otvorenog koda s nultim povjerenjem s nativnom WireGuard višefaktorskom autentifikacijom i ugrađenim OpenID Connectom.
Odaberite VPS plan za Defguard
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Defguard
Defguard je platforma za upravljanje pristupom s nultim povjerenjem (zero-trust) poslovne razine, izgrađena oko WireGuarda, jedino rješenje koje dodaje stvarnu višefaktorsku autentifikaciju izravno u VPN tunel umjesto da oko njega omota zasebni pristupnik aplikacije. Glavna komponenta uključena u ovaj predložak pokreće web sučelje za upravljanje, OpenID Connect pružatelja identiteta, registraciju korisnika, ACL konfiguraciju i gRPC kontrolnu ravninu koja pokreće udaljene pristupnike i desktop klijente.
Samostalno hostiranje Defguarda na vašem vlastitom VPS-u drži korisničke direktorije, hardverske ključeve, revizijske zapise i OpenID ključeve za potpisivanje u potpunosti pod vašom kontrolom. Dodajte Defguard pristupne čvorove bilo gdje na vašoj mreži za prekid WireGuard tunela, dok jezgra ostaje jedini izvor istine za identitet, uređaje i pravila pristupa.
Defguard ključne značajke
WireGuard s MFA
Primijenite TOTP, e-poštu ili hardverske ključeve kao drugi faktor izravno na svakoj WireGuard vezi umjesto da se oslanjate na zasebni pristupni pristupnik.
Ugrađeni OpenID Connect
Integrirani OIDC pružatelj identiteta omogućuje Defguardu izdavanje SSO tokena za vaše druge aplikacije bez implementacije Keycloaka ili IdP-a treće strane.
Registracija udaljenog korisnika
Uključite nove korisnike s vođenim tijekom registracije koji automatski postavlja lozinke, priprema uređaje i konfigurira desktop klijent.
ACL-ovi i firewall pravila
Definirajte segmentaciju mreže i pravila pristupa po korisniku koja se šire na Linux i FreeBSD/OPNsense pristupnike u stvarnom vremenu.
LDAP i AD sinkronizacija
Dvosmjerna sinkronizacija s Active Directoryjem i LDAP-om održava korisnike, grupe i članstva u grupama dosljednima u svim sustavima.
Postavljanje YubiKeya
Omogućite Yubico hardverske ključeve za SSH, GPG i OpenPGP izravno s Defguard upravljačke konzole.
Zašto pokrenuti Defguard na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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