Apprise API je lagana REST mikrousluga koja obuhvaća Apprise biblioteku za obavijesti, dajući bilo kojoj aplikaciji jednu krajnju točku za istovremeno dosezanje preko 120 platformi za obavijesti. Umjesto održavanja zasebnih integracija za Slack, Discord, PagerDuty, e-poštu i mobilne push obavijesti u svakoj usluzi kojom upravljate, odredišta konfigurirate jednom u Apprise API-ju i usmjeravate obavijesti na sva ta odredišta putem jednog HTTP poziva.

Samostalno hostiranje Apprise API-ja zadržava logiku usmjeravanja obavijesti i sve osjetljive webhook tokene na vašoj vlastitoj infrastrukturi umjesto da prolazi kroz agregator treće strane. Način konfiguracije s očuvanjem stanja čuva vaše krajnje točke i predloške obavijesti nakon ponovnog pokretanja, dok vam ugrađeno web sučelje omogućuje testiranje i upravljanje odredištima bez pisanja koda.