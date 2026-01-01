Do 69% popusta za Apprise API

Postavite Apprise API jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Jedinstveni REST pristupnik za obavijesti koji šalje upozorenja na preko 120 usluga uključujući Slack, Discord, e-poštu i mobilne push obavijesti.

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AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apprise API jednostavnom instalacijom jednim klikom.

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69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
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Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
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Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
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Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
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16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
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64,99  €
21,99  € /mj
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Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apprise API

Apprise API je lagana REST mikrousluga koja obuhvaća Apprise biblioteku za obavijesti, dajući bilo kojoj aplikaciji jednu krajnju točku za istovremeno dosezanje preko 120 platformi za obavijesti. Umjesto održavanja zasebnih integracija za Slack, Discord, PagerDuty, e-poštu i mobilne push obavijesti u svakoj usluzi kojom upravljate, odredišta konfigurirate jednom u Apprise API-ju i usmjeravate obavijesti na sva ta odredišta putem jednog HTTP poziva.

Samostalno hostiranje Apprise API-ja zadržava logiku usmjeravanja obavijesti i sve osjetljive webhook tokene na vašoj vlastitoj infrastrukturi umjesto da prolazi kroz agregator treće strane. Način konfiguracije s očuvanjem stanja čuva vaše krajnje točke i predloške obavijesti nakon ponovnog pokretanja, dok vam ugrađeno web sučelje omogućuje testiranje i upravljanje odredištima bez pisanja koda.

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Što možete izgraditi uz {name}

Apprise API ključne značajke

120+ Usluge obavijesti

Dosegnite Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-poštu i desetke drugih putem jednog jedinstvenog API-ja, eliminirajući potrebu za održavanjem zasebnih integracija po usluzi.

Stateful konfiguracija

Pohranite krajnje točke obavijesti i predloške trajno kako biste ih mogli referencirati po oznaci u više aplikacija bez ponavljanja podataka o vezi u svakom zahtjevu.

Označavanje i usmjeravanje

Organizirajte odredišta obavijesti u imenovane grupe i šaljite ciljanje upozorenja pravoj publici — inženjerima na dužnosti, određenom timskom kanalu ili svim kanalima odjednom — s jednim parametrom oznake.

Ugrađeno web sučelje

Konfigurirajte, testirajte i upravljajte krajnjim točkama obavijesti putem korisničkog sučelja u pregledniku, tako da ne-programeri mogu postaviti nova odredišta bez izravne interakcije s REST API-jem.

Podrška za privitke

Šaljite datoteke, slike i isječke dnevnika uz poruke obavijesti, čineći upozorenja djelotvornijima uključivanjem dokaza potrebnih za dijagnosticiranje i trenutačni odgovor.

Zašto pokrenuti Apprise API na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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