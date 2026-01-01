Postavite Apprise API jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Jedinstveni REST pristupnik za obavijesti koji šalje upozorenja na preko 120 usluga uključujući Slack, Discord, e-poštu i mobilne push obavijesti.
Odaberite VPS plan za Apprise API
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apprise API
Apprise API je lagana REST mikrousluga koja obuhvaća Apprise biblioteku za obavijesti, dajući bilo kojoj aplikaciji jednu krajnju točku za istovremeno dosezanje preko 120 platformi za obavijesti. Umjesto održavanja zasebnih integracija za Slack, Discord, PagerDuty, e-poštu i mobilne push obavijesti u svakoj usluzi kojom upravljate, odredišta konfigurirate jednom u Apprise API-ju i usmjeravate obavijesti na sva ta odredišta putem jednog HTTP poziva.
Samostalno hostiranje Apprise API-ja zadržava logiku usmjeravanja obavijesti i sve osjetljive webhook tokene na vašoj vlastitoj infrastrukturi umjesto da prolazi kroz agregator treće strane. Način konfiguracije s očuvanjem stanja čuva vaše krajnje točke i predloške obavijesti nakon ponovnog pokretanja, dok vam ugrađeno web sučelje omogućuje testiranje i upravljanje odredištima bez pisanja koda.
Apprise API ključne značajke
120+ Usluge obavijesti
Dosegnite Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-poštu i desetke drugih putem jednog jedinstvenog API-ja, eliminirajući potrebu za održavanjem zasebnih integracija po usluzi.
Stateful konfiguracija
Pohranite krajnje točke obavijesti i predloške trajno kako biste ih mogli referencirati po oznaci u više aplikacija bez ponavljanja podataka o vezi u svakom zahtjevu.
Označavanje i usmjeravanje
Organizirajte odredišta obavijesti u imenovane grupe i šaljite ciljanje upozorenja pravoj publici — inženjerima na dužnosti, određenom timskom kanalu ili svim kanalima odjednom — s jednim parametrom oznake.
Ugrađeno web sučelje
Konfigurirajte, testirajte i upravljajte krajnjim točkama obavijesti putem korisničkog sučelja u pregledniku, tako da ne-programeri mogu postaviti nova odredišta bez izravne interakcije s REST API-jem.
Podrška za privitke
Šaljite datoteke, slike i isječke dnevnika uz poruke obavijesti, čineći upozorenja djelotvornijima uključivanjem dokaza potrebnih za dijagnosticiranje i trenutačni odgovor.
Zašto pokrenuti Apprise API na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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