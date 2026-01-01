Dependency-Track je vodeći projekt OWASP-a koji sigurnosnim i inženjerskim timovima pruža kontinuirani uvid u rizik lanca opskrbe softverom. On unosi dokumente popisa softverskih komponenti (SBOM) u CycloneDX formatu i analizira svaku komponentu u odnosu na autoritativne izvore ranjivosti, uključujući National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index i VulnDB — tako da se jedno otkrivanje CVE-a odmah pojavi u svakom projektu koji isporučuje zahvaćenu biblioteku.

Samostalno hostiranje Dependency-Tracka čuva SBOM-ove i nalaze ranjivosti o vašim vlasničkim aplikacijama u potpunosti unutar vaše infrastrukture, što je važno za organizacije pod regulatornim ili ugovornim ograničenjima o tome gdje se telemetrija lanca opskrbe može nalaziti. Implementacija podržana PostgreSQL-om zadržava potpunu revizijsku stazu inventara komponenti i odluka o politici kroz svako izdanje.