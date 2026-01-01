Postavite Dependency-Track instalacijom jednim klikom.
Platforma za analizu komponenti otvorenog koda koja kontinuirano prati popise softverskih sastavnica radi ranjivosti, zastarjelih komponenti i rizika licenci.
Odaberite VPS plan za Dependency-Track
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dependency-Track
Dependency-Track je vodeći projekt OWASP-a koji sigurnosnim i inženjerskim timovima pruža kontinuirani uvid u rizik lanca opskrbe softverom. On unosi dokumente popisa softverskih komponenti (SBOM) u CycloneDX formatu i analizira svaku komponentu u odnosu na autoritativne izvore ranjivosti, uključujući National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index i VulnDB — tako da se jedno otkrivanje CVE-a odmah pojavi u svakom projektu koji isporučuje zahvaćenu biblioteku.
Samostalno hostiranje Dependency-Tracka čuva SBOM-ove i nalaze ranjivosti o vašim vlasničkim aplikacijama u potpunosti unutar vaše infrastrukture, što je važno za organizacije pod regulatornim ili ugovornim ograničenjima o tome gdje se telemetrija lanca opskrbe može nalaziti. Implementacija podržana PostgreSQL-om zadržava potpunu revizijsku stazu inventara komponenti i odluka o politici kroz svako izdanje.
Dependency-Track ključne značajke
Unos SBOM-a
Prihvaća CycloneDX popise materijala izravno iz CI/CD cjevovoda, alata za izradu i SCA skenera — nije potrebna instalacija agenta na hostovima aplikacija.
Višeizvorne informacije o ranjivostima
Povezuje svaku komponentu u odnosu na NVD, GitHub Advisories, OSS Index i VulnDB, tako da se novootkriveni CVE-ovi odmah pojave u svim pogođenim projektima.
Mehanizam pravila
Definirajte i provedite pravila o ozbiljnosti ranjivosti, obiteljima licenci i starosti komponenti, te zaustavite CI izgradnje kada projekti krše organizacijske standarde.
Usklađenost s licencom
Identificira svaku licencu kroz graf ovisnosti i označava nekompatibilne ili ograničene licence prije nego što se isporuče u izdanje.
EPSS i kontekst iskorištavanja
Prioritizira nalaze koristeći Exploit Prediction Scoring System i indikatore poznatih iskorištavanja, usmjeravajući napore sanacije na ranjivosti koje će najvjerojatnije biti napadnute.
REST API i webhooks
Potpuni REST API i odlazne obavijesti na Slack, Microsoft Teams, Jira i webhooks omogućuju vam da integrirate nalaze u postojeće radne procese za izdavanje tiketa i upozoravanje.
Zašto pokrenuti Dependency-Track na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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