Do 69% popusta za Dependency-Track

Postavite Dependency-Track instalacijom jednim klikom.

Platforma za analizu komponenti otvorenog koda koja kontinuirano prati popise softverskih sastavnica radi ranjivosti, zastarjelih komponenti i rizika licenci.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Dependency-Track instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Dependency-Track

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Dependency-Track

Dependency-Track je vodeći projekt OWASP-a koji sigurnosnim i inženjerskim timovima pruža kontinuirani uvid u rizik lanca opskrbe softverom. On unosi dokumente popisa softverskih komponenti (SBOM) u CycloneDX formatu i analizira svaku komponentu u odnosu na autoritativne izvore ranjivosti, uključujući National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index i VulnDB — tako da se jedno otkrivanje CVE-a odmah pojavi u svakom projektu koji isporučuje zahvaćenu biblioteku.

Samostalno hostiranje Dependency-Tracka čuva SBOM-ove i nalaze ranjivosti o vašim vlasničkim aplikacijama u potpunosti unutar vaše infrastrukture, što je važno za organizacije pod regulatornim ili ugovornim ograničenjima o tome gdje se telemetrija lanca opskrbe može nalaziti. Implementacija podržana PostgreSQL-om zadržava potpunu revizijsku stazu inventara komponenti i odluka o politici kroz svako izdanje.

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Što možete izgraditi uz {name}

Dependency-Track ključne značajke

Unos SBOM-a

Prihvaća CycloneDX popise materijala izravno iz CI/CD cjevovoda, alata za izradu i SCA skenera — nije potrebna instalacija agenta na hostovima aplikacija.

Višeizvorne informacije o ranjivostima

Povezuje svaku komponentu u odnosu na NVD, GitHub Advisories, OSS Index i VulnDB, tako da se novootkriveni CVE-ovi odmah pojave u svim pogođenim projektima.

Mehanizam pravila

Definirajte i provedite pravila o ozbiljnosti ranjivosti, obiteljima licenci i starosti komponenti, te zaustavite CI izgradnje kada projekti krše organizacijske standarde.

Usklađenost s licencom

Identificira svaku licencu kroz graf ovisnosti i označava nekompatibilne ili ograničene licence prije nego što se isporuče u izdanje.

EPSS i kontekst iskorištavanja

Prioritizira nalaze koristeći Exploit Prediction Scoring System i indikatore poznatih iskorištavanja, usmjeravajući napore sanacije na ranjivosti koje će najvjerojatnije biti napadnute.

REST API i webhooks

Potpuni REST API i odlazne obavijesti na Slack, Microsoft Teams, Jira i webhooks omogućuju vam da integrirate nalaze u postojeće radne procese za izdavanje tiketa i upozoravanje.

Zašto pokrenuti Dependency-Track na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

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