Postavite 2FAuth instalacijom u jednom kliku.
Samostalno hostiran web-baziran upravitelj dvofaktorske autentifikacije dostupan s bilo kojeg uređaja, čuvajući vaše kodove pod vašom kontrolom.
Odaberite VPS plan za 2FAuth
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz 2FAuth
2FAuth je open-source, web-bazirana alternativa mobilnim aplikacijama za autentifikaciju poput Google Authenticatora i Authyja. Generira jednokratne lozinke temeljene na vremenu (TOTP) i HOTP kodove putem čistog sučelja preglednika, tako da su vaši kodovi za autentifikaciju dostupni s bilo kojeg uređaja—nisu zaključani na jedan telefon.
Za razliku od autentifikatora samo za mobilne uređaje, 2FAuth pohranjuje vaše tajne na infrastrukturi koju vi kontrolirate s šifriranom pohranom i opcionalnom zaštitom računa. To znači da nema zaključavanja na dobavljača, nema dijeljenja podataka s komercijalnim uslugama i nema ovisnosti o telefonu koji bi se mogao izgubiti ili oštetiti kada se najviše trebate prijaviti.
2FAuth ključne značajke
Web-baziran pristup
Pristupite svim svojim 2FA kodovima s bilo kojeg preglednika na bilo kojem uređaju, eliminirajući oslanjanje na jedan telefon tijekom kritičnih trenutaka prijave.
TOTP i HOTP podrška
Generira i vremenski temeljene i brojački temeljene jednokratne lozinke, obuhvaćajući standarde provjere autentičnosti koje koristi gotovo svaka usluga koja nudi 2FA.
Jednostavno postavljanje računa
Dodajte račune putem skeniranja QR koda ili ručnog unosa i organizirajte ih u grupe s ikonama za brzu vizualnu identifikaciju.
Uvoz i izvoz
Migrirajte s Google Authenticatora, Aegisa i 2FAS-a s ugrađenim alatima za uvoz, i izvezite svoje podatke bilo kada kako biste spriječili zaključavanje.
Prijava bez lozinke
Podrška za WebAuthn omogućuje vam autentifikaciju na sam 2FAuth bez lozinke, dodajući moderan sigurnosni sloj upravitelju koji čuva vaše ostale račune.
Zašto pokrenuti 2FAuth na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.