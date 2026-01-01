2FAuth je open-source, web-bazirana alternativa mobilnim aplikacijama za autentifikaciju poput Google Authenticatora i Authyja. Generira jednokratne lozinke temeljene na vremenu (TOTP) i HOTP kodove putem čistog sučelja preglednika, tako da su vaši kodovi za autentifikaciju dostupni s bilo kojeg uređaja—nisu zaključani na jedan telefon.

Za razliku od autentifikatora samo za mobilne uređaje, 2FAuth pohranjuje vaše tajne na infrastrukturi koju vi kontrolirate s šifriranom pohranom i opcionalnom zaštitom računa. To znači da nema zaključavanja na dobavljača, nema dijeljenja podataka s komercijalnim uslugama i nema ovisnosti o telefonu koji bi se mogao izgubiti ili oštetiti kada se najviše trebate prijaviti.