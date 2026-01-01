Postavite Vaultwarden uz instalaciju jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran upravitelj lozinki kompatibilan s Bitwardenom, napisan u Rustu s automatskim HTTPS-om putem Traefika.
Odaberite VPS plan za Vaultwarden
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Vaultwarden
Vaultwarden je neslužbena, lagana implementacija Bitwarden poslužiteljskog API-ja napisana u Rustu. Koristi djelić memorije potrebne službenom Bitwarden poslužitelju, dok ostaje potpuno kompatibilan sa svim službenim Bitwarden klijentima — proširenja preglednika, desktop aplikacije i mobilne aplikacije rade bez izmjena.
Samostalno hostiranje vašeg trezora lozinki na VPS-u čuva svaku lozinku, sigurnu bilješku i vjerodajnicu u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture. Ovaj predložak automatski usmjerava HTTPS kroz unaprijed instalirani Traefik obrnuti proxy s Let's Encrypt certifikatima, zadovoljavajući HTTPS zahtjev Bitwarden klijenata od prve implementacije.
Vaultwarden ključne značajke
Kompatibilno s Bitwardenom
Sva službena proširenja preglednika Bitwarden, desktop i mobilni klijenti povezuju se s Vaultwardenom bez ikakvih izmjena.
Rust učinkovitost
Napisan u Rustu, Vaultwarden koristi djelić RAM-a i CPU-a potrebnih službenom Bitwarden poslužitelju temeljenom na Javi.
Automatski HTTPS
Promet se usmjerava putem unaprijed instaliranog Traefik proxyja s Let's Encrypt certifikatima, čime se odmah zadovoljava Bitwardenov HTTPS zahtjev.
Podrška organizaciji
Podijelite stavke trezora s članovima obitelji ili tima koristeći značajke organizacije i kolekcije Vaultwardena.
Hitni pristup
Omogućite pouzdanim kontaktima hitni pristup vašem trezoru s podesivim razdobljima čekanja za scenarije oporavka računa.
Zašto pokrenuti Vaultwarden na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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