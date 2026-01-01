Postavite Authentik instalacijom jednim klikom.
Davatelj identiteta otvorenog koda koji pruža SSO za poduzeća, OAuth2, SAML i višefaktorsku autentifikaciju za bilo koju aplikaciju.
Odaberite VPS plan za Authentik
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Authentik
Authentik je fleksibilan open-source pružatelj identiteta koji organizacijama pruža autentifikaciju na razini poduzeća i upravljanje korisnicima bez složenosti koja se obično povezuje s infrastrukturom identiteta. Podržava protokole OAuth2, OpenID Connect i SAML, čineći ga kompatibilnim s gotovo bilo kojom aplikacijom ili uslugom koja zahtijeva autentifikaciju korisnika. Višefaktorska autentifikacija, prilagodljivi tijekovi prijave, LDAP integracija i samoposlužni korisnički portal zaokružuju njegove mogućnosti.
Samostalno hostiranje Authentika daje vam potpunu suverenost nad podacima nad korisničkim vjerodajnicama i podacima sesije, eliminira ponavljajuće naknade po korisniku koje naplaćuju komercijalni pružatelji identiteta i omogućuje vam da prilagodite tijekove autentifikacije točnim zahtjevima vaše organizacije. Ova implementacija pokreće poslužitelj, pozadinski proces, PostgreSQL i Redis — sve što je potrebno za platformu identiteta spremnu za produkciju.
Authentik ključne značajke
Univerzalni SSO protokoli
Podrška za OAuth2, OpenID Connect i SAML znači da Authentik funkcionira kao davatelj identiteta za gotovo svaku modernu aplikaciju ili uslugu odmah po instalaciji.
Fleksibilno MFA
Omogućite višefaktorsku autentifikaciju putem TOTP aplikacija za autentifikaciju, WebAuthn hardverskih ključeva ili SMS-a — konfigurabilno po aplikaciji ili korisničkoj grupi.
Prilagodljivi tokovi prijave
Dizajnirajte autentikacijske tokove s uvjetnim koracima, prilagođenim brendiranjem i kontrolom pristupa temeljenom na pravilima kako bi odgovarali sigurnosnim zahtjevima vaše organizacije.
Integracija LDAP direktorija
Povežite se s postojećim Active Directory ili LDAP direktorijima za sinkronizaciju korisnika i grupa, izbjegavajući potrebu za ponovnom izgradnjom vaše korisničke baze podataka od nule.
Revizija i zapisivanje usklađenosti
Detaljni zapisi događaja i revizijski tragovi bilježe svaki događaj provjere autentičnosti, pružajući vam potrebnu vidljivost za sigurnosne preglede i usklađenost s propisima.
Zašto pokrenuti Authentik na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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