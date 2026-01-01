Authentik je fleksibilan open-source pružatelj identiteta koji organizacijama pruža autentifikaciju na razini poduzeća i upravljanje korisnicima bez složenosti koja se obično povezuje s infrastrukturom identiteta. Podržava protokole OAuth2, OpenID Connect i SAML, čineći ga kompatibilnim s gotovo bilo kojom aplikacijom ili uslugom koja zahtijeva autentifikaciju korisnika. Višefaktorska autentifikacija, prilagodljivi tijekovi prijave, LDAP integracija i samoposlužni korisnički portal zaokružuju njegove mogućnosti.

Samostalno hostiranje Authentika daje vam potpunu suverenost nad podacima nad korisničkim vjerodajnicama i podacima sesije, eliminira ponavljajuće naknade po korisniku koje naplaćuju komercijalni pružatelji identiteta i omogućuje vam da prilagodite tijekove autentifikacije točnim zahtjevima vaše organizacije. Ova implementacija pokreće poslužitelj, pozadinski proces, PostgreSQL i Redis — sve što je potrebno za platformu identiteta spremnu za produkciju.