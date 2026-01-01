Do 69% popusta za Authorizer

Postavite Authorizer instalacijom jednim klikom.

Otvorenog koda, samostalno hostiran poslužitelj za autentifikaciju koji vašim aplikacijama pruža potpuni sloj identiteta bez SaaS-a treće strane.

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AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Authorizer instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Authorizer

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Authorizer

Authorizer je samostalno hostiran poslužitelj za autentifikaciju i autorizaciju koji zamjenjuje usluge u oblaku poput Auth0, Firebase Auth ili Clerk. Nudi prijavu e-poštom/lozinkom, društveni OAuth s više od 10 pružatelja usluga, čarobne veze, višefaktorsku autentifikaciju i kontrolu pristupa temeljenu na ulogama odmah po instalaciji — sve to radi unutar vaše vlastite infrastrukture, s korisničkim podacima pohranjenim u vašoj vlastitoj bazi podataka.

Umjesto plaćanja naknada po korisniku ili povjeravanja vjerodajnica vaših korisnika trećoj strani, samostalno hostiranje Authorizera zadržava potpuno vlasništvo nad vašim slojem identiteta. Izlaže GraphQL API i ugrađenu stranicu za prijavu na koju se vaše aplikacije mogu preusmjeriti, podržano od strane SQLite-a, PostgreSQL-a, MySQL-a ili jednog od više od 13 podržanih pozadinskih baza podataka.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Authorizer ključne značajke

Društvena i bez lozinke prijava

Podrška za Google, GitHub i 10+ OAuth pružatelja uz magic link i MFA temeljenu na TOTP-u, tako da se korisnici mogu prijaviti na bilo koji način koji im odgovara.

Kontrola pristupa temeljena na ulogama

Definirajte prilagođene uloge i zaštićene uloge kako biste ograničili što ovlašteni korisnici mogu raditi unutar vaše aplikacije.

GraphQL API

Potpuno GraphQL sučelje za upravljanje korisnicima, izdavanje tokena i konfiguraciju čini integraciju jednostavnom u bilo kojem tehnološkom skupu.

Ugrađeno sučelje za prijavu

Dolazi s unaprijed pripremljenom stranicom za prijavu na /app i administratorskom nadzornom pločom na /dashboard — nije potreban prilagođeni auth UI za početak.

13+ pozadinskih baza podataka

Pokrenite na SQLite-u radi jednostavnosti ili se povežite na PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ili na jednu od 10+ drugih podržanih baza podataka kako vaše potrebe rastu.

Zašto pokrenuti Authorizer na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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