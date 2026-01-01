Postavite Authorizer instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda, samostalno hostiran poslužitelj za autentifikaciju koji vašim aplikacijama pruža potpuni sloj identiteta bez SaaS-a treće strane.
Odaberite VPS plan za Authorizer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.
Što možete izgraditi uz Authorizer
Authorizer je samostalno hostiran poslužitelj za autentifikaciju i autorizaciju koji zamjenjuje usluge u oblaku poput Auth0, Firebase Auth ili Clerk. Nudi prijavu e-poštom/lozinkom, društveni OAuth s više od 10 pružatelja usluga, čarobne veze, višefaktorsku autentifikaciju i kontrolu pristupa temeljenu na ulogama odmah po instalaciji — sve to radi unutar vaše vlastite infrastrukture, s korisničkim podacima pohranjenim u vašoj vlastitoj bazi podataka.
Umjesto plaćanja naknada po korisniku ili povjeravanja vjerodajnica vaših korisnika trećoj strani, samostalno hostiranje Authorizera zadržava potpuno vlasništvo nad vašim slojem identiteta. Izlaže GraphQL API i ugrađenu stranicu za prijavu na koju se vaše aplikacije mogu preusmjeriti, podržano od strane SQLite-a, PostgreSQL-a, MySQL-a ili jednog od više od 13 podržanih pozadinskih baza podataka.
Authorizer ključne značajke
Društvena i bez lozinke prijava
Podrška za Google, GitHub i 10+ OAuth pružatelja uz magic link i MFA temeljenu na TOTP-u, tako da se korisnici mogu prijaviti na bilo koji način koji im odgovara.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Definirajte prilagođene uloge i zaštićene uloge kako biste ograničili što ovlašteni korisnici mogu raditi unutar vaše aplikacije.
GraphQL API
Potpuno GraphQL sučelje za upravljanje korisnicima, izdavanje tokena i konfiguraciju čini integraciju jednostavnom u bilo kojem tehnološkom skupu.
Ugrađeno sučelje za prijavu
Dolazi s unaprijed pripremljenom stranicom za prijavu na /app i administratorskom nadzornom pločom na /dashboard — nije potreban prilagođeni auth UI za početak.
13+ pozadinskih baza podataka
Pokrenite na SQLite-u radi jednostavnosti ili se povežite na PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ili na jednu od 10+ drugih podržanih baza podataka kako vaše potrebe rastu.
Zašto pokrenuti Authorizer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
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Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
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