Authorizer je samostalno hostiran poslužitelj za autentifikaciju i autorizaciju koji zamjenjuje usluge u oblaku poput Auth0, Firebase Auth ili Clerk. Nudi prijavu e-poštom/lozinkom, društveni OAuth s više od 10 pružatelja usluga, čarobne veze, višefaktorsku autentifikaciju i kontrolu pristupa temeljenu na ulogama odmah po instalaciji — sve to radi unutar vaše vlastite infrastrukture, s korisničkim podacima pohranjenim u vašoj vlastitoj bazi podataka.

Umjesto plaćanja naknada po korisniku ili povjeravanja vjerodajnica vaših korisnika trećoj strani, samostalno hostiranje Authorizera zadržava potpuno vlasništvo nad vašim slojem identiteta. Izlaže GraphQL API i ugrađenu stranicu za prijavu na koju se vaše aplikacije mogu preusmjeriti, podržano od strane SQLite-a, PostgreSQL-a, MySQL-a ili jednog od više od 13 podržanih pozadinskih baza podataka.