Apache Solr je provjerena platforma za pretraživanje otvorenog koda izgrađena na Apache Luceneu, koju koriste tisuće organizacija diljem svijeta. Omogućuje pretraživanje cijelog teksta, fasetirano pregledavanje, isticanje pogodaka, prostorno pretraživanje i rukovanje bogatim dokumentima — sve putem REST API-ja koji radi s bilo kojim jezikom ili okvirom.

Samostalno hostiranje Solra na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom infrastrukturom za pretraživanje, privatnošću podataka i optimizacijom performansi bez naknada po upitu ili ovisnosti o dobavljaču. Bilo da trebate pretraživanje web-mjesta, otkrivanje proizvoda za e-trgovinu ili dohvaćanje dokumenata za poduzeća, Solrov zreli ekosustav i proširiva shema čine ga dokazanim temeljem.