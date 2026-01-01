Postavite Apache Solr jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Platforma za pretraživanje otvorenog koda poslovne klase koja pokreće pretraživanje cijelog teksta, fasetiranu navigaciju i indeksiranje u stvarnom vremenu za bilo koju aplikaciju.
Odaberite VPS plan za Apache Solr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Solr
Apache Solr je provjerena platforma za pretraživanje otvorenog koda izgrađena na Apache Luceneu, koju koriste tisuće organizacija diljem svijeta. Omogućuje pretraživanje cijelog teksta, fasetirano pregledavanje, isticanje pogodaka, prostorno pretraživanje i rukovanje bogatim dokumentima — sve putem REST API-ja koji radi s bilo kojim jezikom ili okvirom.
Samostalno hostiranje Solra na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom infrastrukturom za pretraživanje, privatnošću podataka i optimizacijom performansi bez naknada po upitu ili ovisnosti o dobavljaču. Bilo da trebate pretraživanje web-mjesta, otkrivanje proizvoda za e-trgovinu ili dohvaćanje dokumenata za poduzeća, Solrov zreli ekosustav i proširiva shema čine ga dokazanim temeljem.
Apache Solr ključne značajke
Cjelotekstualno pretraživanje
Analiza teksta pokretana Luceneom s tokenizacijom, stemanjem, sinonimima i podešavanjem relevantnosti pruža točne rezultate u velikim zbirkama dokumenata.
Fasetirana navigacija
Izvorno fasetiranje omogućuje korisnicima da suze pretragu po kategoriji, cijeni, datumu ili bilo kojem indeksiranom polju — standardni mehanizam koji stoji iza sučelja za e-trgovinu i filtriranje sadržaja.
Indeksiranje u stvarnom vremenu
Dokumenti predani indeksu postaju pretraživi u roku od nekoliko sekundi, podržavajući pretraživanje u gotovo stvarnom vremenu za aplikacije koje zahtijevaju svježe rezultate.
Napredno rukovanje dokumentima
Ugrađena integracija Apache Tike automatski izdvaja i indeksira tekst iz PDF-ova, Word dokumenata, HTML-a i preko tisuću drugih formata datoteka.
REST API
Pretražujte i ažurirajte indeks putem HTTP-a s JSON, XML ili CSV odgovorima — nije potrebna klijentska biblioteka specifična za Solr za integraciju s bilo kojim stogom.
Zašto pokrenuti Apache Solr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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