Postavite 1Backend instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za izgradnju AI aplikacija sa skalabilnim mikrouslugama i mikrofrontendima.
Odaberite VPS plan za 1Backend
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz 1Backend
1Backend je platforma otvorenog koda za isporuku AI aplikacija kao složivih mikrousluga i mikrofrontenda, sve iz jedne samostalno hostirane kontrolne ploče. Objedinjuje upravljanje korisnicima, dozvole, tajne, konfiguraciju, usmjeravanje, pohranu datoteka i uslugu AI modela kako bi se timovi mogli usredotočiti na logiku aplikacije umjesto na spajanje infrastrukture.
Samostalno hostiranje 1Backenda na vašem vlastitom VPS-u čuva upite, težine modela, tajne i korisničke podatke unutar infrastrukture koju kontrolirate. Ugrađene usluge pokreću lokalne LLM-ove i spremnike stabilne difuzije na zahtjev, dajući vam pozadinu spremnu za proizvodnju za AI proizvode bez zaključavanja dobavljača po tokenu.
1Backend ključne značajke
AI runtime mikrousluga
Pokrenite i orkestrirajte AI spremnike — uključujući lokalne LLM-ove i modele slika — izravno s backenda bez potrebe za vanjskim orkestratorom.
Ugrađeni identitet
Korisnički računi, uloge, dozvole, organizacije i API ključevi dolaze unaprijed konfigurirani, tako da svaka nova usluga automatski nasljeđuje autentifikaciju.
Tajne i konfiguracija
Šifrirana pohrana tajni i usluge konfiguracije po aplikaciji drže API ključeve i postavke izvan koda i kontrole verzija.
Mikrofrontend hosting
Poslužite više frontenda putem jednog sloja usmjeravanja, omogućujući neovisnim timovima da isporučuju UI module bez ponovne izgradnje cijele aplikacije.
Bootstrap manifesti
Definirajte rute, dozvole, konfiguracije i tajne u YAML manifestima za ponovljive implementacije infrastrukture kao koda u različitim okruženjima.
Zašto pokrenuti 1Backend na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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