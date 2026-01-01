1Backend je platforma otvorenog koda za isporuku AI aplikacija kao složivih mikrousluga i mikrofrontenda, sve iz jedne samostalno hostirane kontrolne ploče. Objedinjuje upravljanje korisnicima, dozvole, tajne, konfiguraciju, usmjeravanje, pohranu datoteka i uslugu AI modela kako bi se timovi mogli usredotočiti na logiku aplikacije umjesto na spajanje infrastrukture.

Samostalno hostiranje 1Backenda na vašem vlastitom VPS-u čuva upite, težine modela, tajne i korisničke podatke unutar infrastrukture koju kontrolirate. Ugrađene usluge pokreću lokalne LLM-ove i spremnike stabilne difuzije na zahtjev, dajući vam pozadinu spremnu za proizvodnju za AI proizvode bez zaključavanja dobavljača po tokenu.