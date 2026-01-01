Alexandrie je samostalno ugošćena platforma za bazu znanja i dokumentaciju izgrađena s Go i Nuxt 4. Pruža bogati Markdown uređivač s KaTeX matematičkim izrazima, obojenim okvirima za isticanje i naredbenim centrom za pretraživanje cijelog teksta kroz sve vaše dokumente. Sustav dopuštenja po dokumentu na pet razina omogućuje vam da neke bilješke zadržite privatnima, druge podijelite sa svojim timom i objavite odabrane stranice javno — sve iz jedne instalacije.

Samostalno ugošćivanje Alexandrie čuva vaše dokumente, bilješke i prenesene datoteke na infrastrukturi koju kontrolirate. Ugrađena S3-kompatibilna pohrana objekata obrađuje prijenose datoteka bez vanjske usluge, a sigurnosno kopiranje i vraćanje jednim klikom omogućuje vam da zaštitite cijelu bazu znanja bez ručnog izvoza baze podataka.