Postavite Alexandrie instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana baza znanja s proširenim Markdownom, pretraživanjem cijelog teksta i detaljnim dozvolama po dokumentu.
Odaberite VPS plan za Alexandrie
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Alexandrie
Alexandrie je samostalno ugošćena platforma za bazu znanja i dokumentaciju izgrađena s Go i Nuxt 4. Pruža bogati Markdown uređivač s KaTeX matematičkim izrazima, obojenim okvirima za isticanje i naredbenim centrom za pretraživanje cijelog teksta kroz sve vaše dokumente. Sustav dopuštenja po dokumentu na pet razina omogućuje vam da neke bilješke zadržite privatnima, druge podijelite sa svojim timom i objavite odabrane stranice javno — sve iz jedne instalacije.
Samostalno ugošćivanje Alexandrie čuva vaše dokumente, bilješke i prenesene datoteke na infrastrukturi koju kontrolirate. Ugrađena S3-kompatibilna pohrana objekata obrađuje prijenose datoteka bez vanjske usluge, a sigurnosno kopiranje i vraćanje jednim klikom omogućuje vam da zaštitite cijelu bazu znanja bez ručnog izvoza baze podataka.
Alexandrie ključne značajke
Prošireni Markdown uređivač
Pišite s KaTeX matematičkim izrazima, obojenim spremnicima za isticanje i bogatim ugradbenim sadržajem koristeći CodeMirror 6 uređivač dizajniran za strukturiranu dokumentaciju.
Petorazinske dozvole
Dodijelite detaljne razine pristupa po dokumentu — od potpuno privatnih do javno čitljivih — tako da ista instalacija istovremeno služi za osobne bilješke, timske wikije i javne dokumente.
Cjelovito tekstualno pretraživanje naredbi
Centar za naredbe pokretan tipkovnicom trenutno pretražuje sve vaše dokumente, čineći velike baze znanja pretraživima bez ručnog pregledavanja mapa.
Ugrađena pohrana datoteka
Integrirana pohrana objekata kompatibilna sa S3 obrađuje prijenose datoteka i medijske privitke bez potrebe za vanjskom uslugom pohrane ili CDN računom.
SSO i OIDC prijava
Autentifikacija putem Googlea, GitHub-a, Microsofta ili Discorda preko OIDC-a, čime se eliminira potreba za upravljanjem zasebnim korisničkim računima za svakog člana tima.
Zašto pokrenuti Alexandrie na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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