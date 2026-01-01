Postavite Adminer instalacijom jednim klikom.
Lagan, potpuno opremljen alat za upravljanje bazama podataka koji podržava MySQL, PostgreSQL, SQLite i 8 drugih sustava.
Odaberite VPS plan za Adminer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Adminer
Adminer je jednodatotečni PHP alat za upravljanje bazama podataka koji pruža sveobuhvatne administrativne mogućnosti za više od 11 sustava baza podataka — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB i druge — putem jednog objedinjenog web sučelja. Izvorno stvoren kao jednostavnija alternativa phpMyAdminu, ne zahtijeva složenu instalaciju i spreman je za korištenje odmah nakon implementacije.
Unatoč minimalnim zahtjevima, Adminer pokriva cijeli raspon operacija s bazama podataka: pregledavanje i uređivanje zapisa, pokretanje SQL upita s isticanjem sintakse, upravljanje korisnicima i dozvolama, uvoz i izvoz podataka te pregled odnosa shema. Njegov čist dizajn čini ga jednako korisnim za brzo otklanjanje pogrešaka tijekom razvoja i rutinsku administraciju u produkcijskim okruženjima.
Adminer ključne značajke
11+ sustava baza podataka
Upravljajte MySQL-om, PostgreSQL-om, SQLite-om, MS SQL-om, Oracle-om, MongoDB-om i ostalim s jednog sučelja, eliminirajući potrebu za održavanjem zasebnih alata za svaki tip baze podataka.
Trenutačno postavljanje
Pakiran kao jedna PHP datoteka bez ovisnosti osim web poslužitelja, Adminer je dostupan odmah nakon pokretanja bez potrebe za konfiguracijom.
Uređivač SQL upita
Izvršavajte prilagođene SQL upite uz isticanje sintakse i strukturirane rezultate, što olakšava pregled podataka, otklanjanje pogrešaka u upitima ili izvođenje jednokratnih migracija.
Uvoz i izvoz
Uvoz i izvoz podataka u SQL i CSV formatima za sigurnosne kopije, migracije i dijeljenje podataka s vanjskim alatima ili članovima tima.
Upravljanje korisnicima i dozvolama
Stvarajte, mijenjajte i uklanjajte korisnike baze podataka i njihove privilegije izravno iz web sučelja, eliminirajući potrebu za pristupom putem naredbenog retka tijekom rutinskih promjena kontrole pristupa.
Zašto pokrenuti Adminer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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