Adminer je jednodatotečni PHP alat za upravljanje bazama podataka koji pruža sveobuhvatne administrativne mogućnosti za više od 11 sustava baza podataka — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB i druge — putem jednog objedinjenog web sučelja. Izvorno stvoren kao jednostavnija alternativa phpMyAdminu, ne zahtijeva složenu instalaciju i spreman je za korištenje odmah nakon implementacije.

Unatoč minimalnim zahtjevima, Adminer pokriva cijeli raspon operacija s bazama podataka: pregledavanje i uređivanje zapisa, pokretanje SQL upita s isticanjem sintakse, upravljanje korisnicima i dozvolama, uvoz i izvoz podataka te pregled odnosa shema. Njegov čist dizajn čini ga jednako korisnim za brzo otklanjanje pogrešaka tijekom razvoja i rutinsku administraciju u produkcijskim okruženjima.