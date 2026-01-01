Visual Studio Code Server donosi potpuno razvojno okruženje VS Codea u bilo koji preglednik. Pristupite svojim proširenjima, IntelliSenseu, integriranom terminalu, Git alatima i debuggeru s bilo kojeg uređaja bez lokalne instalacije softvera — vaše razvojno okruženje živi na vašem VPS-u i uvijek je spremno.

Samostalno hostiranje VS Code Servera na VPS-u znači da projekti i konfiguracije ostaju između sesija i dostupni su s bilo kojeg računala. Uvijek uključeno poslužiteljsko okruženje idealno je za programiranje u paru putem weba, radne procese razvoja u oblaku ili kodiranje s uređaja na kojima instalacija VS Codea nije praktična.