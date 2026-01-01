Postavite Visual Studio Code Server instalacijom jednim klikom.
Pokrenite VS Code u potpunosti u svom pregledniku s bilo kojeg mjesta, uz proširenja, otklanjanje pogrešaka, Git i integrirani terminal.
Odaberite VPS plan za Visual Studio Code Server
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server donosi potpuno razvojno okruženje VS Codea u bilo koji preglednik. Pristupite svojim proširenjima, IntelliSenseu, integriranom terminalu, Git alatima i debuggeru s bilo kojeg uređaja bez lokalne instalacije softvera — vaše razvojno okruženje živi na vašem VPS-u i uvijek je spremno.
Samostalno hostiranje VS Code Servera na VPS-u znači da projekti i konfiguracije ostaju između sesija i dostupni su s bilo kojeg računala. Uvijek uključeno poslužiteljsko okruženje idealno je za programiranje u paru putem weba, radne procese razvoja u oblaku ili kodiranje s uređaja na kojima instalacija VS Codea nije praktična.
Visual Studio Code Server ključne značajke
Puni VS Code u pregledniku
Pristupite potpunom VS Code iskustvu uključujući proširenja, teme, prečace na tipkovnici i postavke iz bilo koje kartice preglednika.
Podrška za proširenja
Instalirajte i pokrenite proširenja za VS Code na strani poslužitelja, uključujući jezične poslužitelje, lintere, formatere i debuggere.
Integrirani terminal
Pokrenite shell naredbe, izgradite alate i skripte izravno u pregledničkom terminalu povezanom s vašim VPS okruženjem.
Git integracija
Upravljajte repozitorijima, stvarajte commitove, pregledavajte razlike i rješavajte sukobe spajanja koristeći ugrađene Git alate VS Codea.
Trajan radni prostor
Projekti, postavke i proširenja ostaju sačuvani između sesija na vašem VPS-u, tako da nastavite točno tamo gdje ste stali.
Zašto pokrenuti Visual Studio Code Server na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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