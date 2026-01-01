Postavite Zabbix instalacijom jednim klikom.
Profesionalni nadzor otvorenog koda za mreže, poslužitelje, aplikacije i usluge u oblaku na jednoj jedinstvenoj platformi.
Odaberite VPS plan za Zabbix
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Zabbix
Zabbix je rješenje za nadzor otvorenog koda poslovne klase kojem vjeruju NASA, Salesforce i deseci tisuća organizacija za praćenje stanja mreža, poslužitelja, virtualnih strojeva, kontejnera i usluga u oblaku. Jedna Zabbix instanca može prikupiti desetke tisuća metrika u sekundi putem agenata, SNMP-a, IPMI-ja, JMX-a, HTTP provjera i prilagođenih skripti, a zatim prikazati anomalije putem predložaka okidača, pravila eskalacije i bogatih nadzornih ploča.
Samostalno hostiranje Zabbixa na vlastitom VPS-u čuva svaku metriku, događaj i vjerodajnicu unutar infrastrukture koju kontrolirate, bez naknada za licenciranje po hostu ili troškova izlaza podataka. Uključena PostgreSQL baza podataka i Zabbix agent daju vam potpuni nadzorni stog spreman za uključivanje hostova čim se implementacija završi.
Zabbix ključne značajke
Agent i bez agenta
Prikupljajte metrike putem izvornih Zabbix agenata, SNMP-a, IPMI-ja, JMX-a, SSH-a, Telnet-a i HTTP provjera bez instaliranja softvera na svaki nadzirani uređaj.
Automatsko otkrivanje
Otkrijte hostove, mrežna sučelja, usluge i virtualne strojeve automatski te primijenite predloške za nadzor bez ručne konfiguracije.
Fleksibilna upozorenja
Definirajte pravila eskalacije i šaljite obavijesti na Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, e-poštu, SMS i webhooks na temelju ozbiljnosti i primatelja.
Nadzor predložaka
Stotine gotovih predložaka pokrivaju baze podataka, web poslužitelje, Kubernetes, AWS, VMware i mrežnu opremu, tako da uvođenje novih hostova traje minute, a ne sate.
Prilagodljive nadzorne ploče
Izradite nadzorne ploče s grafikonima, kartama, widgetima za najbolje hostove i SLA izvješćima prilagođenim NOC operaterima, programerima ili izvršnim dionicima.
Dugoročne metrike
Pohranite povijesne podatke i agregirane trendove u PostgreSQL za višegodišnje planiranje kapaciteta, pregled nakon incidenta i izvještavanje o usklađenosti.
Zašto pokrenuti Zabbix na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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