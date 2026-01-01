Zabbix je rješenje za nadzor otvorenog koda poslovne klase kojem vjeruju NASA, Salesforce i deseci tisuća organizacija za praćenje stanja mreža, poslužitelja, virtualnih strojeva, kontejnera i usluga u oblaku. Jedna Zabbix instanca može prikupiti desetke tisuća metrika u sekundi putem agenata, SNMP-a, IPMI-ja, JMX-a, HTTP provjera i prilagođenih skripti, a zatim prikazati anomalije putem predložaka okidača, pravila eskalacije i bogatih nadzornih ploča.

Samostalno hostiranje Zabbixa na vlastitom VPS-u čuva svaku metriku, događaj i vjerodajnicu unutar infrastrukture koju kontrolirate, bez naknada za licenciranje po hostu ili troškova izlaza podataka. Uključena PostgreSQL baza podataka i Zabbix agent daju vam potpuni nadzorni stog spreman za uključivanje hostova čim se implementacija završi.