Uptime Kuma je samostalni alat za nadzor s dotjeranom nadzornom pločom u stvarnom vremenu za praćenje dostupnosti web stranica, API-ja, TCP portova, DNS zapisa, Docker spremnika i još mnogo toga. Provjerava ciljeve u podesivim intervalima i šalje upozorenja u trenutku kada nešto prestane raditi.

Samostalno hostiranje na VPS-u daje vam trajni nadzor koji radi neprekidno, neovisno o vašem lokalnom računalu. Možete kreirati javne stranice statusa za svoje usluge, konfigurirati kanale obavijesti uključujući Telegram, Discord, Slack, e-poštu i webhooks, te pratiti povijesne postotke dostupnosti tijekom vremena.