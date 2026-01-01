Postavite Uptime Kuma jednim klikom.
Prekrasan samostalno hostiran nadzor dostupnosti za web stranice, API-je i usluge sa stranicama statusa i višekanalnim upozorenjima.
Odaberite VPS plan za Uptime Kuma
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Uptime Kuma
Uptime Kuma je samostalni alat za nadzor s dotjeranom nadzornom pločom u stvarnom vremenu za praćenje dostupnosti web stranica, API-ja, TCP portova, DNS zapisa, Docker spremnika i još mnogo toga. Provjerava ciljeve u podesivim intervalima i šalje upozorenja u trenutku kada nešto prestane raditi.
Samostalno hostiranje na VPS-u daje vam trajni nadzor koji radi neprekidno, neovisno o vašem lokalnom računalu. Možete kreirati javne stranice statusa za svoje usluge, konfigurirati kanale obavijesti uključujući Telegram, Discord, Slack, e-poštu i webhooks, te pratiti povijesne postotke dostupnosti tijekom vremena.
Uptime Kuma ključne značajke
Višestruko praćenje
Pratite HTTP/HTTPS krajnje točke, TCP/UDP portove, DNS pretraživanja, Docker spremnike i baze podataka s jedne nadzorne ploče.
Javne stranice statusa
Izradite brendirane javne stranice statusa kako biste obavijestili svoje korisnike o stanju usluge bez otkrivanja internih detalja nadzora.
Bogate obavijesti
Šaljite upozorenja o zastojima putem Telegrama, Discorda, Slacka, e-pošte, PagerDutyja, web-hookova i 90+ drugih kanala za obavijesti.
Povijest dostupnosti
Pratite povijesnu dostupnost s grafikonima postotka dostupnosti i grafikonima vremena odziva kako biste identificirali trendove pouzdanosti.
Nadzor certifikata
Pratite datume isteka SSL certifikata i primajte upozorenja prije nego što certifikati isteknu kako biste spriječili neočekivane HTTPS pogreške.
Zašto pokrenuti Uptime Kuma na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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