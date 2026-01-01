Postavite Apache HertzBeat instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda bez agenta za nadzor u stvarnom vremenu poslužitelja, baza podataka i usluga u oblaku.
Odaberite VPS plan za Apache HertzBeat
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache HertzBeat
Apache HertzBeat je platforma za promatranje bez agenta, vođena zajednicom, koja nadzire poslužitelje, baze podataka, međuopremu, usluge u oblaku te prilagođene HTTP i JMX krajnje točke putem konfigurabilnih predložaka protokola. Umjesto instaliranja sakupljača na svakoj meti, ona ispituje krajnje točke putem SSH-a, SNMP-a, JDBC-a, JMX-a, HTTP-a i desetaka drugih protokola, a zatim prikazuje nadzorne ploče, upozorenja i stranice statusa s jednog jedinstvenog sučelja.
Samostalno hostiranje HertzBeata na vašem VPS-u čuva podatke o nadzoru, pravila upozorenja i vjerodajnice cilja unutar infrastrukture koju kontrolirate, bez cijena po mjernoj jedinici ili ovisnosti o dobavljaču. Priloženi skup PostgreSQL i VictoriaMetrics pohranjuje konfiguraciju i vremenske serije metrika lokalno, čineći implementaciju potpuno samostalnom od prvog dana.
Apache HertzBeat ključne značajke
Nadzor bez agenta
Provjeravajte poslužitelje, baze podataka i API-je putem SSH-a, SNMP-a, JDBC-a, JMX-a i HTTP-a bez instaliranja kolektora na svakom ciljnom stroju.
Upozoravanje na prag
Definirajte pravila upozorenja s pragovima temeljenim na izrazima i dostavljajte obavijesti na e-poštu, Slack, Discord, Telegram, webhooks i pružateljima SMS usluga.
Javne statusne stranice
Objavite statusne stranice okrenute korisnicima koje izvještavaju o dostupnosti i incidentima za odabrane nadzirane usluge bez izlaganja internih nadzornih ploča.
Prilagođeni protokoli
Dodajte nove vrste nadzora pisanjem YAML predložaka aplikacija, tako da se nišni sustavi mogu promatrati bez čekanja na integracije dobavljača.
Uključena pohrana vremenskih serija
Isporučuje se s VictoriaMetrics za učinkovitu dugoročnu pohranu metrika i PostgreSQL za konfiguraciju, čime se uklanja potreba za povezivanjem vanjskih baza podataka.
Zašto pokrenuti Apache HertzBeat na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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