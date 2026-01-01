Apache HertzBeat je platforma za promatranje bez agenta, vođena zajednicom, koja nadzire poslužitelje, baze podataka, međuopremu, usluge u oblaku te prilagođene HTTP i JMX krajnje točke putem konfigurabilnih predložaka protokola. Umjesto instaliranja sakupljača na svakoj meti, ona ispituje krajnje točke putem SSH-a, SNMP-a, JDBC-a, JMX-a, HTTP-a i desetaka drugih protokola, a zatim prikazuje nadzorne ploče, upozorenja i stranice statusa s jednog jedinstvenog sučelja.

Samostalno hostiranje HertzBeata na vašem VPS-u čuva podatke o nadzoru, pravila upozorenja i vjerodajnice cilja unutar infrastrukture koju kontrolirate, bez cijena po mjernoj jedinici ili ovisnosti o dobavljaču. Priloženi skup PostgreSQL i VictoriaMetrics pohranjuje konfiguraciju i vremenske serije metrika lokalno, čineći implementaciju potpuno samostalnom od prvog dana.