Alerta je platforma otvorenog koda za upravljanje i konsolidaciju upozorenja koja objedinjuje upozorenja iz Prometheusa, Nagiosa, Grafane, Zabbixa, Sensua, CloudWatcha i desetaka drugih alata za nadzor u jedinstvenu web konzolu u stvarnom vremenu. Dedupliciranjem i korelacijom dolaznih upozorenja, Alerta eliminira oluje upozorenja i pruža dežurnim timovima jasan uvid u to što se zapravo pokreće i što je najvažnije.

Samostalno hostiranje Alerte na VPS-u vašem operativnom timu daje potpunu kontrolu nad infrastrukturom upozorenja, politikama zadržavanja i autentifikacijom — bez slanja podataka o nadzoru trećoj strani. Ugrađena višestruka najamnost znači da jedna instanca Alerte može istovremeno služiti više timova ili klijentskih okruženja.