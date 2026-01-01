Instalirajte Alerta jednim klikom.
Platforma za upravljanje upozorenjima otvorenog koda koja objedinjuje upozorenja o nadzoru iz bilo kojeg izvora u jedinstvenu nadzornu ploču u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Alerta
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Alerta
Alerta je platforma otvorenog koda za upravljanje i konsolidaciju upozorenja koja objedinjuje upozorenja iz Prometheusa, Nagiosa, Grafane, Zabbixa, Sensua, CloudWatcha i desetaka drugih alata za nadzor u jedinstvenu web konzolu u stvarnom vremenu. Dedupliciranjem i korelacijom dolaznih upozorenja, Alerta eliminira oluje upozorenja i pruža dežurnim timovima jasan uvid u to što se zapravo pokreće i što je najvažnije.
Samostalno hostiranje Alerte na VPS-u vašem operativnom timu daje potpunu kontrolu nad infrastrukturom upozorenja, politikama zadržavanja i autentifikacijom — bez slanja podataka o nadzoru trećoj strani. Ugrađena višestruka najamnost znači da jedna instanca Alerte može istovremeno služiti više timova ili klijentskih okruženja.
Alerta ključne značajke
Višeizvorni unos
Primajte upozorenja od Prometheusa, Nagiosa, Grafane, Zabbixa, CloudWatcha i drugih putem jednog REST API-ja bez ponovnog konfiguriranja vašeg monitoring stacka.
Dedupikacija upozorenja
Automatski deduplicirajte i korelirajte ponavljajuća upozorenja tako da dežurni inženjeri vide jednu stavku za djelovanje umjesto stotina identičnih obavijesti.
Prozori za održavanje
Definirajte razdoblja prekida prema usluzi, okruženju ili oznaci kako biste potisnuli očekivana upozorenja tijekom planiranog održavanja bez onemogućavanja monitora.
Višestruki najam
Opslužujte više timova ili klijentska okruženja iz jedne Alerta instance koristeći korisničke prikaze i ograničene API ključeve.
Fleksibilna autentifikacija
Autentificirajte se putem Basic Auth-a, LDAP-a, GitHub-a, GitLab-a, Google-a, Keycloak-a, SAML2-a ili Azure AD-a — nije potreban davatelj identiteta treće strane.
Zašto pokrenuti Alerta na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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