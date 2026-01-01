Do 69% popusta za Apache Druid

Postavite Apache Druid instalacijom jednim klikom.

Analitička baza podataka u stvarnom vremenu, dizajnirana za brze, višedimenzionalne upite na podacima o događajima u stvarnom vremenu i povijesnim podacima, u velikom opsegu.

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AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apache Druid instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Apache Druid

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apache Druid

Apache Druid je baza podataka za analitiku visokih performansi, u stvarnom vremenu, namijenjena za OLAP upite u manje od sekunde na podacima vođenim događajima. Izvorno razvijen u Metamarketsu, a sada Apache projekt najviše razine, Druid pokreće analitiku okrenutu korisnicima, telemetriju mreže, praćenje performansi aplikacija i nadzorne ploče za clickstream u tvrtkama kao što su Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft i Walmart.

Samostalno hostiranje Druida na vašem VPS-u pruža vam stupčano orijentiran mehanizam za upite optimiziran za streaming unosa iz Kafke i Kinesisa, filtriranje vremenskih serija i agregacije visoke istodobnosti — bez naknada za oblak po upitu ili ovisnosti o dobavljaču. Ugrađena web konzola obrađuje SQL istraživanje, specifikacije unosa, upravljanje izvorima podataka i zdravlje klastera iz jedne kartice preglednika.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Apache Druid ključne značajke

Ugrađena web konzola

Korisničko sučelje temeljeno na pregledniku za SQL upite, specifikacije unosa, upravljanje izvorima podataka i nadzor zdravlja klastera bez zasebnog klijenta.

Unos u stvarnom vremenu

Strimajte događaje iz Kafke, Kinesisa ili HTTP-a u upitne izvore podataka unutar nekoliko sekundi, uz jamstva isporuke točno jednom.

Stupčasta pohrana vremenskih serija

Stupčasto orijentirana pohrana s bitmap indeksima i particioniranjem temeljenim na vremenu omogućuje filtre i agregacije u djeliću sekunde na milijardama redaka.

Lambda arhitektura

Jedinstveni sloj za upite preko izvora podataka za strujanje i skupnu obradu omogućuje nadzornim pločama transparentno spajanje događaja u stvarnom vremenu s povijesnim kontekstom.

SQL i izvorni upiti

Standardni ANSI SQL plus izvorni API za upite temeljen na JSON-u analitičarima i aplikacijama omogućuju fleksibilan pristup istim izvorima podataka.

Zašto pokrenuti Apache Druid na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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