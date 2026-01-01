Apache Druid je baza podataka za analitiku visokih performansi, u stvarnom vremenu, namijenjena za OLAP upite u manje od sekunde na podacima vođenim događajima. Izvorno razvijen u Metamarketsu, a sada Apache projekt najviše razine, Druid pokreće analitiku okrenutu korisnicima, telemetriju mreže, praćenje performansi aplikacija i nadzorne ploče za clickstream u tvrtkama kao što su Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft i Walmart.

Samostalno hostiranje Druida na vašem VPS-u pruža vam stupčano orijentiran mehanizam za upite optimiziran za streaming unosa iz Kafke i Kinesisa, filtriranje vremenskih serija i agregacije visoke istodobnosti — bez naknada za oblak po upitu ili ovisnosti o dobavljaču. Ugrađena web konzola obrađuje SQL istraživanje, specifikacije unosa, upravljanje izvorima podataka i zdravlje klastera iz jedne kartice preglednika.