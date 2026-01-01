Postavite Apache Druid instalacijom jednim klikom.
Analitička baza podataka u stvarnom vremenu, dizajnirana za brze, višedimenzionalne upite na podacima o događajima u stvarnom vremenu i povijesnim podacima, u velikom opsegu.
Odaberite VPS plan za Apache Druid
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Druid
Apache Druid je baza podataka za analitiku visokih performansi, u stvarnom vremenu, namijenjena za OLAP upite u manje od sekunde na podacima vođenim događajima. Izvorno razvijen u Metamarketsu, a sada Apache projekt najviše razine, Druid pokreće analitiku okrenutu korisnicima, telemetriju mreže, praćenje performansi aplikacija i nadzorne ploče za clickstream u tvrtkama kao što su Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft i Walmart.
Samostalno hostiranje Druida na vašem VPS-u pruža vam stupčano orijentiran mehanizam za upite optimiziran za streaming unosa iz Kafke i Kinesisa, filtriranje vremenskih serija i agregacije visoke istodobnosti — bez naknada za oblak po upitu ili ovisnosti o dobavljaču. Ugrađena web konzola obrađuje SQL istraživanje, specifikacije unosa, upravljanje izvorima podataka i zdravlje klastera iz jedne kartice preglednika.
Apache Druid ključne značajke
Ugrađena web konzola
Korisničko sučelje temeljeno na pregledniku za SQL upite, specifikacije unosa, upravljanje izvorima podataka i nadzor zdravlja klastera bez zasebnog klijenta.
Unos u stvarnom vremenu
Strimajte događaje iz Kafke, Kinesisa ili HTTP-a u upitne izvore podataka unutar nekoliko sekundi, uz jamstva isporuke točno jednom.
Stupčasta pohrana vremenskih serija
Stupčasto orijentirana pohrana s bitmap indeksima i particioniranjem temeljenim na vremenu omogućuje filtre i agregacije u djeliću sekunde na milijardama redaka.
Lambda arhitektura
Jedinstveni sloj za upite preko izvora podataka za strujanje i skupnu obradu omogućuje nadzornim pločama transparentno spajanje događaja u stvarnom vremenu s povijesnim kontekstom.
SQL i izvorni upiti
Standardni ANSI SQL plus izvorni API za upite temeljen na JSON-u analitičarima i aplikacijama omogućuju fleksibilan pristup istim izvorima podataka.
Zašto pokrenuti Apache Druid na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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