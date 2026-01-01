Postavite Kill Bill instalacijom jednim klikom.
Platforma za naplatu pretplate i plaćanje otvorenog koda za SaaS, tržnice i tvrtke temeljene na korištenju.
Odaberite VPS plan za Kill Bill
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kill Bill
Kill Bill je provjerena platforma otvorenog koda za naplatu i plaćanje koju u proizvodnji koriste tvrtke koje obrađuju milijune računa mjesečno. Ona upravlja cijelim monetizacijskim sustavom — upravljanje katalogom, pretplate, ponavljajuće fakturiranje, porezi i usmjeravanje plaćanja — putem plug-in arhitekture koja vam omogućuje kombiniranje i usklađivanje pristupnika za plaćanje, poreznih sustava i pružatelja analitike bez prepisivanja poslovne logike.
Samostalno hostiranje Kill Billa drži metapodatke o plaćanju korisnika, povijest pretplata i pravila cijena pod vašom potpunom kontrolom, bez naknada po transakciji ili ovisnosti o dobavljaču. Uključeno Kaui admin korisničko sučelje (UI) daje financijskim i timovima za podršku web konzolu za račune, fakture, povrate novca i promjene planova bez pisanja ijednog API poziva.
Kill Bill ključne značajke
Sustav pretplate
Probna razdoblja modela, ugovori na određeno vrijeme, kombinirano određivanje cijena te složene nadogradnje i smanjenja kataloga s automatski obračunatom razmjernom naplatom.
Dodaci za gateway plaćanja
Preusmjerite naplate putem Stripe-a, Adyen-a, Braintree-a, PayPal-a i desetaka drugih pružatelja koristeći zamjenjive dodatke za plaćanje.
Fakturiranje i opomena
Generirajte račune prema rasporedu, ponovno pokušajte neuspjele naplate s podesivim pravilima za naplatu duga i oporavite prihod bez pisanja prilagođenih skripti.
Kaui administratorska konzola
Pregledajte korisničke račune, vratite uplate, uredite pretplate i pregledajte fakture putem namjenskog web sučelja izgrađenog za timove za podršku i financije.
REST API i dodaci
Potpuni REST API plus SDK za Java/Ruby dodatke omogućuju vam integraciju Kill Billa s CRM-ovima, poreznim sustavima i analitičkim alatima bez grananja jezgre.
Višekorisnički spreman
Izolirajte brendove, regije ili segmente kupaca unutar jedne instance koristeći ugrađenu multi-tenancy s odvojenim katalozima i vjerodajnicama.
Zašto pokrenuti Kill Bill na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.