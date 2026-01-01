Kill Bill je provjerena platforma otvorenog koda za naplatu i plaćanje koju u proizvodnji koriste tvrtke koje obrađuju milijune računa mjesečno. Ona upravlja cijelim monetizacijskim sustavom — upravljanje katalogom, pretplate, ponavljajuće fakturiranje, porezi i usmjeravanje plaćanja — putem plug-in arhitekture koja vam omogućuje kombiniranje i usklađivanje pristupnika za plaćanje, poreznih sustava i pružatelja analitike bez prepisivanja poslovne logike.

Samostalno hostiranje Kill Billa drži metapodatke o plaćanju korisnika, povijest pretplata i pravila cijena pod vašom potpunom kontrolom, bez naknada po transakciji ili ovisnosti o dobavljaču. Uključeno Kaui admin korisničko sučelje (UI) daje financijskim i timovima za podršku web konzolu za račune, fakture, povrate novca i promjene planova bez pisanja ijednog API poziva.