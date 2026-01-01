Postavite Bigcapital instalacija jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za financijsko računovodstvo s više valuta, inteligentnim izvještavanjem i potpunim glavnim knjigovodstvom s dvostrukim knjiženjem.
Odaberite VPS plan za Bigcapital
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bigcapital
Bigcapital je moderna platforma za financijsko računovodstvo otvorenog koda, dizajnirana kao samostalno hostirana alternativa za QuickBooks, Xero i Wave. Implementira potpuno dvostruko knjigovodstvo s glavnom knjigom, podrškom za više valuta, evidencijom kupaca i dobavljača, izdavanjem računa i naplatom, praćenjem zaliha, ručnim knjiženjima i inteligentnim izvještavanjem — financijskim izvještajima, novčanim tokom, starenjem potraživanja i obveza te poreznim sažecima — sve generirano iz temeljne glavne knjige.
Samostalno hostiranje Bigcapitala na vašem VPS-u čuva račune klijenata, bankovne transakcije i financijske zapise na infrastrukturi koju vi kontrolirate umjesto da ih predate SaaS računovodstvenoj usluzi. Platforma podržava više tvrtki (najmoprimaca) po instanci s izoliranim bazama podataka, integrira se sa Stripeom i Plaidom za plaćanja i bankovne feedove te izlaže sveobuhvatan API za prilagođene integracije i izvještavanje.
Bigcapital ključne značajke
Dvostavna glavna knjiga
Potpuna dvostruka glavna knjiga s kontnim planom, ručnim knjiženjima i poviješću transakcija prilagođenom reviziji koja se izravno preslikava u standardne računovodstvene tijekove rada.
Više valuta
Izvorna podrška za više valuta s konfigurabilnim izvorima tečaja za račune, fakture i izvješća za međunarodne klijente i dobavljače.
Fakture i računi
Fakturiranje kupcima s praćenjem plaćanja, računi dobavljača s rasporedom plaćanja, ponavljajuće transakcije i generiranje PDF-a putem integracije s Gotenbergom.
Inteligentna izvješća
Dobit i gubitak, bilanca, novčani tok, starenje potraživanja/obveza, sažeci poreza na promet i prilagodljiva financijska izvješća generirana iz glavne knjige u stvarnom vremenu.
Višekorisnički po dizajnu
Svaka tvrtka dobiva vlastitu izoliranu bazu podataka, tako da jedna instanca može upravljati s više poduzeća uz strogo odvajanje podataka.
Zašto pokrenuti Bigcapital na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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