Bigcapital je moderna platforma za financijsko računovodstvo otvorenog koda, dizajnirana kao samostalno hostirana alternativa za QuickBooks, Xero i Wave. Implementira potpuno dvostruko knjigovodstvo s glavnom knjigom, podrškom za više valuta, evidencijom kupaca i dobavljača, izdavanjem računa i naplatom, praćenjem zaliha, ručnim knjiženjima i inteligentnim izvještavanjem — financijskim izvještajima, novčanim tokom, starenjem potraživanja i obveza te poreznim sažecima — sve generirano iz temeljne glavne knjige.

Samostalno hostiranje Bigcapitala na vašem VPS-u čuva račune klijenata, bankovne transakcije i financijske zapise na infrastrukturi koju vi kontrolirate umjesto da ih predate SaaS računovodstvenoj usluzi. Platforma podržava više tvrtki (najmoprimaca) po instanci s izoliranim bazama podataka, integrira se sa Stripeom i Plaidom za plaćanja i bankovne feedove te izlaže sveobuhvatan API za prilagođene integracije i izvještavanje.