Do 69% popusta za Bigcapital

Postavite Bigcapital instalacija jednim klikom.

Samostalno hostirana platforma za financijsko računovodstvo s više valuta, inteligentnim izvještavanjem i potpunim glavnim knjigovodstvom s dvostrukim knjiženjem.

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AI VPS
7,99  € /mj
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Postavite Bigcapital instalacija jednim klikom.

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21,99  €
7,99  € /mj
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Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
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8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
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35,99  €
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Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
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200 GB NVMe prostora na disku
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32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Bigcapital

Bigcapital je moderna platforma za financijsko računovodstvo otvorenog koda, dizajnirana kao samostalno hostirana alternativa za QuickBooks, Xero i Wave. Implementira potpuno dvostruko knjigovodstvo s glavnom knjigom, podrškom za više valuta, evidencijom kupaca i dobavljača, izdavanjem računa i naplatom, praćenjem zaliha, ručnim knjiženjima i inteligentnim izvještavanjem — financijskim izvještajima, novčanim tokom, starenjem potraživanja i obveza te poreznim sažecima — sve generirano iz temeljne glavne knjige.

Samostalno hostiranje Bigcapitala na vašem VPS-u čuva račune klijenata, bankovne transakcije i financijske zapise na infrastrukturi koju vi kontrolirate umjesto da ih predate SaaS računovodstvenoj usluzi. Platforma podržava više tvrtki (najmoprimaca) po instanci s izoliranim bazama podataka, integrira se sa Stripeom i Plaidom za plaćanja i bankovne feedove te izlaže sveobuhvatan API za prilagođene integracije i izvještavanje.

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Što možete izgraditi uz {name}

Bigcapital ključne značajke

Dvostavna glavna knjiga

Potpuna dvostruka glavna knjiga s kontnim planom, ručnim knjiženjima i poviješću transakcija prilagođenom reviziji koja se izravno preslikava u standardne računovodstvene tijekove rada.

Više valuta

Izvorna podrška za više valuta s konfigurabilnim izvorima tečaja za račune, fakture i izvješća za međunarodne klijente i dobavljače.

Fakture i računi

Fakturiranje kupcima s praćenjem plaćanja, računi dobavljača s rasporedom plaćanja, ponavljajuće transakcije i generiranje PDF-a putem integracije s Gotenbergom.

Inteligentna izvješća

Dobit i gubitak, bilanca, novčani tok, starenje potraživanja/obveza, sažeci poreza na promet i prilagodljiva financijska izvješća generirana iz glavne knjige u stvarnom vremenu.

Višekorisnički po dizajnu

Svaka tvrtka dobiva vlastitu izoliranu bazu podataka, tako da jedna instanca može upravljati s više poduzeća uz strogo odvajanje podataka.

Zašto pokrenuti Bigcapital na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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