Postavite Budge instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana aplikacija za osobne financije za praćenje osobnih troškova, izradu proračuna i upravljanje financijskim ciljevima.
Odaberite VPS plan za Budge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Budge
Budge je aplikacija za proračun osobnih financija koja pomaže pojedincima i obiteljima pratiti troškove, nadzirati obrasce potrošnje i raditi na financijskim ciljevima putem pristupačnog web sučelja. Podržava više vrsta računa, prilagođene kategorije potrošnje i upravljanje ponavljajućim transakcijama, dajući korisnicima potpunu sliku njihovog financijskog zdravlja bez oslanjanja na financijske usluge temeljene na oblaku.
Samostalno hostiranje Budgea na vašem vlastitom VPS-u osigurava da bankovni podaci, povijest potrošnje i financijski ciljevi ostanu u potpunosti unutar vaše infrastrukture — nikada se ne dijele s platformama trećih strana niti se koriste za profiliranje za oglašavanje. Trajna pohrana čuva godine financijske povijesti, dostupne s bilo kojeg uređaja putem responzivnog sučelja preglednika.
Budge ključne značajke
Praćenje troškova
Zabilježite i kategorizirajte transakcije preko više vrsta računa — tekućih, štednih, kreditnih kartica i gotovine — kako biste održali točne financijske zapise.
Praćenje proračuna
Postavite limite potrošnje po kategoriji i pratite napredak u stvarnom vremenu kako biste odmah znali kada je proračun u opasnosti da bude prekoračen.
Vizualni izvještaji o troškovima
Grafikoni i nadzorne ploče na prvi pogled prikazuju obrasce potrošnje i uspješnost proračuna, što olakšava prepoznavanje kamo novac odlazi svakog mjeseca.
Praćenje ciljeva
Definirajte ciljeve štednje ili smanjenja duga i pratite napredak tijekom vremena, pretvarajući apstraktne financijske ciljeve u mjerljive prekretnice.
Dizajn koji stavlja privatnost na prvo mjesto
Svi financijski podaci pohranjuju se lokalno na vašem VPS-u bez vanjskog dijeljenja, čuvajući osjetljive informacije podalje od oglašivačkih mreža i posrednika podataka.
Zašto pokrenuti Budge na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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