Budge je aplikacija za proračun osobnih financija koja pomaže pojedincima i obiteljima pratiti troškove, nadzirati obrasce potrošnje i raditi na financijskim ciljevima putem pristupačnog web sučelja. Podržava više vrsta računa, prilagođene kategorije potrošnje i upravljanje ponavljajućim transakcijama, dajući korisnicima potpunu sliku njihovog financijskog zdravlja bez oslanjanja na financijske usluge temeljene na oblaku.

Samostalno hostiranje Budgea na vašem vlastitom VPS-u osigurava da bankovni podaci, povijest potrošnje i financijski ciljevi ostanu u potpunosti unutar vaše infrastrukture — nikada se ne dijele s platformama trećih strana niti se koriste za profiliranje za oglašavanje. Trajna pohrana čuva godine financijske povijesti, dostupne s bilo kojeg uređaja putem responzivnog sučelja preglednika.