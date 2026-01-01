Actual Budget je brza aplikacija za osobne financije s lokalnim prioritetom, izgrađena oko metodologije budžetiranja omotnica — svaki dolar koji zaradite dodjeljuje se određenoj kategoriji prije nego što ga potrošite. Izvorno komercijalni proizvod, njegov ga je kreator objavio kao otvoreni kod, a sada ga održava aktivna zajednica, što ga čini jednom od najsposobnijih besplatnih alternativa YNAB-u.

Budući da Actual Budget koristi arhitekturu s lokalnim prioritetom, vaši financijski podaci ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate, a ne na oblaku treće strane. Sinkronizacija na više uređaja i dalje radi putem vašeg samostalno hostiranog poslužitelja, a opcionalna end-to-end enkripcija štiti podatke u prijenosu. Bankovne veze putem SimpleFIN-a (SAD/Kanada) i GoCardless-a (EU/UK) automatski povlače transakcije, dok podrška za uvoz za YNAB čini migraciju jednostavnom.