Postavite Actual Budget instalacijom jednim klikom.
Aplikacija za osobne financije usmjerena na privatnost, koja koristi budžetiranje po omotnicama kako bi svakom dolaru dala svrhu.
Odaberite VPS plan za Actual Budget
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Actual Budget
Actual Budget je brza aplikacija za osobne financije s lokalnim prioritetom, izgrađena oko metodologije budžetiranja omotnica — svaki dolar koji zaradite dodjeljuje se određenoj kategoriji prije nego što ga potrošite. Izvorno komercijalni proizvod, njegov ga je kreator objavio kao otvoreni kod, a sada ga održava aktivna zajednica, što ga čini jednom od najsposobnijih besplatnih alternativa YNAB-u.
Budući da Actual Budget koristi arhitekturu s lokalnim prioritetom, vaši financijski podaci ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate, a ne na oblaku treće strane. Sinkronizacija na više uređaja i dalje radi putem vašeg samostalno hostiranog poslužitelja, a opcionalna end-to-end enkripcija štiti podatke u prijenosu. Bankovne veze putem SimpleFIN-a (SAD/Kanada) i GoCardless-a (EU/UK) automatski povlače transakcije, dok podrška za uvoz za YNAB čini migraciju jednostavnom.
Actual Budget ključne značajke
Budžetiranje po omotnicama
Dodjeljuje svaki dolar određenoj kategoriji prije trošenja, dajući vam jasan plan temeljen na stvarnom prihodu, a ne na grubim procjenama.
Vlasništvo nad podacima s lokalnim prioritetom
Vaši financijski podaci pohranjeni su na vašem vlastitom poslužitelju, a ne u komercijalnom oblaku—štiteći osjetljive podatke o računu od povreda trećih strana ili promjena pravila dobavljača.
Sinkronizacija na više uređaja
Sinkronizirajte proračune preko telefona, tableta i računala putem vašeg samostalno hostiranog poslužitelja tako da svaki član kućanstva vidi iste ažurirane podatke.
Integracija bankovnog računa
Povežite se s pravim bankovnim računima putem SimpleFIN-a (SAD/Kanada) ili GoCardless-a (EU/UK) za automatski uvoz transakcija, smanjujući ručni unos podataka.
Detaljna financijska izvješća
Ugrađena izvješća o neto vrijednosti, novčanom toku i trendovima potrošnje daju vam uvid za donošenje informiranih financijskih odluka bez zasebne proračunske tablice.
Zašto pokrenuti Actual Budget na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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