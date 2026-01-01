Postavite GLPI instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za upravljanje IT imovinom i korisničku podršku za praćenje infrastrukture i upravljanje zahtjevima za podršku.
Odaberite VPS plan za GLPI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) je sveobuhvatna open-source platforma za upravljanje IT uslugama koja kombinira inventarizaciju imovine, sustav za podršku (help desk), praćenje softverskih licenci i upravljanje promjenama u jednoj web aplikaciji. Podržava više od 70 jezika i ekosustav dodataka (pluginova) s više od 150 proširenja, prilagođavajući se IT operacijama bilo koje veličine.
Samostalno hostiranje GLPI-ja na vašem VPS-u uklanja troškove licenciranja po korisniku i čuva osjetljive podatke IT infrastrukture pod organizacijskom kontrolom. Ovo postavljanje uključuje MariaDB za pouzdanu pohranu. Nakon postavljanja, dovršite čarobnjak za postavljanje (setup wizard) u vašem pregledniku koristeći vjerodajnice baze podataka prikazane tijekom procesa postavljanja.
GLPI ključne značajke
Popis IT imovine
Pratite poslužitelje, radne stanice, mobilne uređaje, mrežnu opremu i softverske licence u centraliziranom inventaru s automatskim otkrivanjem.
Upravljanje tiketima službe za pomoć
Upravljanje korisničkim zahtjevima, incidentima i zahtjevima za promjenu uz prilagodljive tijekove rada, praćenje SLA-a i obavijesti e-poštom.
Upravljanje licencama softvera
Nadzirite korištenje licenci, pratite usklađenost i optimizirajte troškove softvera u cijeloj vašoj organizaciji.
Baza znanja
Dokumentirajte rješenja i kreirajte resurse za samopomoć kako bi korisnici mogli riješiti uobičajene probleme bez otvaranja zahtjeva.
Tržište dodataka
Proširite GLPI s 150+ dodataka zajednice koji pokrivaju integracije, izvještavanje i specijalizirane ITSM radne procese.
Zašto pokrenuti GLPI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
BunkerM
Sveobuhvatni Mosquitto MQTT broker s web sučeljem, uređivačem ACL-a i nadzorom u stvarnom vremenu