GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) je sveobuhvatna open-source platforma za upravljanje IT uslugama koja kombinira inventarizaciju imovine, sustav za podršku (help desk), praćenje softverskih licenci i upravljanje promjenama u jednoj web aplikaciji. Podržava više od 70 jezika i ekosustav dodataka (pluginova) s više od 150 proširenja, prilagođavajući se IT operacijama bilo koje veličine.

Samostalno hostiranje GLPI-ja na vašem VPS-u uklanja troškove licenciranja po korisniku i čuva osjetljive podatke IT infrastrukture pod organizacijskom kontrolom. Ovo postavljanje uključuje MariaDB za pouzdanu pohranu. Nakon postavljanja, dovršite čarobnjak za postavljanje (setup wizard) u vašem pregledniku koristeći vjerodajnice baze podataka prikazane tijekom procesa postavljanja.