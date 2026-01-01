Do 69% popusta za Atlas CMMS

Implementirajte Atlas CMMS u jednim klikom.

Platforma za upravljanje održavanjem otvorenog koda za radne naloge, imovinu i preventivno planiranje za velike sustave.

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AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Implementirajte Atlas CMMS u jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Atlas CMMS

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Atlas CMMS

Atlas CMMS je samohostirani Kompjuterizirani sustav za upravljanje održavanjem namijenjen timovima u objektima, proizvodnji, zdravstvu, ugostiteljstvu i komunalnim djelatnostima. Centralizira radne naloge, rasporede preventivnog održavanja, evidenciju opreme, inventar dijelova i zahtjeve za usluge, tako da tehničari i menadžeri dijele jedan izvor istine umjesto da žongliraju proračunskim tablicama, papirnatim zapisima i e-mailovima.

Samohostiranje na vlastitom VPS-u drži osjetljive podatke o imovini, evidenciju tehničara i povijest održavanja pod vašom potpunom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o dobavljaču. Spring Boot pokreće pozadinu, React pokreće web aplikaciju, a prateća mobilna aplikacija omogućuje terenskim tehničarima rad izvan mreže i sinkronizaciju kada se ponovno povežu.

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Što možete izgraditi uz {name}

Atlas CMMS ključne značajke

Upravljanje radnim nalogom

Kreirajte, dodijelite i pratite radne naloge s prioritetima, vremenskim zapisima, privicima i potpunom poviješću za svaki posao i tehničara.

Preventivno održavanje

Zakažite redovite inspekcije i automatizirajte izradu radnih naloga iz okidača temeljenih na očitanjima brojila, vremenskim intervalima ili događajima imovine.

Praćenje imovine i inventara

Katalogizirajte opremu s metrikama zastoja, troškovima održavanja i inventarom dijelova s upozorenjima o zalihama te automatiziranim narudžbenicama.

Mobilna terenska aplikacija

Izvorne iOS i Android aplikacije omogućuju tehničarima skeniranje QR kodova, evidentiranje vremena, snimanje fotografija i dovršavanje radnih naloga izravno na terenu.

Analitika i izvještavanje

Ugrađene nadzorne ploče pokrivaju usklađenost radnih naloga, pouzdanost opreme, trendove zastoja, iskorištenost rada i analizu troškova.

Zašto pokrenuti Atlas CMMS na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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