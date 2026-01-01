Implementirajte Atlas CMMS u jednim klikom.
Platforma za upravljanje održavanjem otvorenog koda za radne naloge, imovinu i preventivno planiranje za velike sustave.
Odaberite VPS plan za Atlas CMMS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Atlas CMMS
Atlas CMMS je samohostirani Kompjuterizirani sustav za upravljanje održavanjem namijenjen timovima u objektima, proizvodnji, zdravstvu, ugostiteljstvu i komunalnim djelatnostima. Centralizira radne naloge, rasporede preventivnog održavanja, evidenciju opreme, inventar dijelova i zahtjeve za usluge, tako da tehničari i menadžeri dijele jedan izvor istine umjesto da žongliraju proračunskim tablicama, papirnatim zapisima i e-mailovima.
Samohostiranje na vlastitom VPS-u drži osjetljive podatke o imovini, evidenciju tehničara i povijest održavanja pod vašom potpunom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o dobavljaču. Spring Boot pokreće pozadinu, React pokreće web aplikaciju, a prateća mobilna aplikacija omogućuje terenskim tehničarima rad izvan mreže i sinkronizaciju kada se ponovno povežu.
Atlas CMMS ključne značajke
Upravljanje radnim nalogom
Kreirajte, dodijelite i pratite radne naloge s prioritetima, vremenskim zapisima, privicima i potpunom poviješću za svaki posao i tehničara.
Preventivno održavanje
Zakažite redovite inspekcije i automatizirajte izradu radnih naloga iz okidača temeljenih na očitanjima brojila, vremenskim intervalima ili događajima imovine.
Praćenje imovine i inventara
Katalogizirajte opremu s metrikama zastoja, troškovima održavanja i inventarom dijelova s upozorenjima o zalihama te automatiziranim narudžbenicama.
Mobilna terenska aplikacija
Izvorne iOS i Android aplikacije omogućuju tehničarima skeniranje QR kodova, evidentiranje vremena, snimanje fotografija i dovršavanje radnih naloga izravno na terenu.
Analitika i izvještavanje
Ugrađene nadzorne ploče pokrivaju usklađenost radnih naloga, pouzdanost opreme, trendove zastoja, iskorištenost rada i analizu troškova.
Zašto pokrenuti Atlas CMMS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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