Atlas CMMS je samohostirani Kompjuterizirani sustav za upravljanje održavanjem namijenjen timovima u objektima, proizvodnji, zdravstvu, ugostiteljstvu i komunalnim djelatnostima. Centralizira radne naloge, rasporede preventivnog održavanja, evidenciju opreme, inventar dijelova i zahtjeve za usluge, tako da tehničari i menadžeri dijele jedan izvor istine umjesto da žongliraju proračunskim tablicama, papirnatim zapisima i e-mailovima.

Samohostiranje na vlastitom VPS-u drži osjetljive podatke o imovini, evidenciju tehničara i povijest održavanja pod vašom potpunom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o dobavljaču. Spring Boot pokreće pozadinu, React pokreće web aplikaciju, a prateća mobilna aplikacija omogućuje terenskim tehničarima rad izvan mreže i sinkronizaciju kada se ponovno povežu.