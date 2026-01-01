Postavite Domain Locker instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za praćenje i upravljanje domenskim portfeljima s automatiziranim praćenjem DNS-a, SSL-a i WHOIS-a.
Odaberite VPS plan za Domain Locker
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Domain Locker
Domain Locker je samostalno hostirana platforma izgrađena za developere, tvrtke i IT profesionalce koji upravljaju s više domena kod različitih registrara. Automatski prikuplja DNS zapise, detalje SSL certifikata, WHOIS podatke, poddomene i informacije o IP adresama za svaku domenu u vašem portfelju, pružajući vam jedno mjesto za praćenje stanja i povijesti domena.
Integracije za obavijesti — uključujući e-poštu, webhooks, Telegram i Signal — vas obavještavaju o nadolazećim isteku, DNS promjenama i sigurnosnim anomalijama prije nego što postanu incidenti. Interaktivna analitika i praćenje troškova zaokružuju skup značajki, čineći Domain Locker potpunim operativnim alatom za svakoga tko ozbiljno shvaća svoju imovinu domena. Samostalno hostiranje drži sve te osjetljive podatke registrara i DNS-a u potpunosti pod vašom kontrolom.
Domain Locker ključne značajke
Automatizirano praćenje domena
Kontinuirano prikuplja DNS zapise, SSL certifikate, WHOIS podatke i informacije o poddomenama, tako da uvijek imate ažuran pregled svake domene.
Istek i upozorenja o promjenama
Šalje obavijesti putem e-pošte, webhooks-a, Telegrama ili Signala kada se domena približava isteku ili se DNS zapis neočekivano promijeni.
Sigurnosna revizija
Analizira konfiguracije domena zbog pogrešnih konfiguracija i predlaže konkretna poboljšanja za jačanje vašeg DNS-a i postavki certifikata.
Analitika i povijest
Interaktivni grafikoni i vremenske trake pokazuju kako su se konfiguracije domena i performanse razvijale tijekom vremena za lakše rješavanje problema.
Praćenje troškova i imovine
Bilježi kupovne cijene, troškove obnove i procijenjene tržišne vrijednosti kako biste mogli upravljati portfeljima domena kao financijskom imovinom.
Zašto pokrenuti Domain Locker na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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