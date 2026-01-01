Domain Locker je samostalno hostirana platforma izgrađena za developere, tvrtke i IT profesionalce koji upravljaju s više domena kod različitih registrara. Automatski prikuplja DNS zapise, detalje SSL certifikata, WHOIS podatke, poddomene i informacije o IP adresama za svaku domenu u vašem portfelju, pružajući vam jedno mjesto za praćenje stanja i povijesti domena.

Integracije za obavijesti — uključujući e-poštu, webhooks, Telegram i Signal — vas obavještavaju o nadolazećim isteku, DNS promjenama i sigurnosnim anomalijama prije nego što postanu incidenti. Interaktivna analitika i praćenje troškova zaokružuju skup značajki, čineći Domain Locker potpunim operativnim alatom za svakoga tko ozbiljno shvaća svoju imovinu domena. Samostalno hostiranje drži sve te osjetljive podatke registrara i DNS-a u potpunosti pod vašom kontrolom.