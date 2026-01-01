Do 69% popusta za Domain Locker

Postavite Domain Locker instalacijom jednim klikom.

Platforma otvorenog koda za praćenje i upravljanje domenskim portfeljima s automatiziranim praćenjem DNS-a, SSL-a i WHOIS-a.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Domain Locker instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Domain Locker

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Domain Locker

Domain Locker je samostalno hostirana platforma izgrađena za developere, tvrtke i IT profesionalce koji upravljaju s više domena kod različitih registrara. Automatski prikuplja DNS zapise, detalje SSL certifikata, WHOIS podatke, poddomene i informacije o IP adresama za svaku domenu u vašem portfelju, pružajući vam jedno mjesto za praćenje stanja i povijesti domena.

Integracije za obavijesti — uključujući e-poštu, webhooks, Telegram i Signal — vas obavještavaju o nadolazećim isteku, DNS promjenama i sigurnosnim anomalijama prije nego što postanu incidenti. Interaktivna analitika i praćenje troškova zaokružuju skup značajki, čineći Domain Locker potpunim operativnim alatom za svakoga tko ozbiljno shvaća svoju imovinu domena. Samostalno hostiranje drži sve te osjetljive podatke registrara i DNS-a u potpunosti pod vašom kontrolom.

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Što možete izgraditi uz {name}

Domain Locker ključne značajke

Automatizirano praćenje domena

Kontinuirano prikuplja DNS zapise, SSL certifikate, WHOIS podatke i informacije o poddomenama, tako da uvijek imate ažuran pregled svake domene.

Istek i upozorenja o promjenama

Šalje obavijesti putem e-pošte, webhooks-a, Telegrama ili Signala kada se domena približava isteku ili se DNS zapis neočekivano promijeni.

Sigurnosna revizija

Analizira konfiguracije domena zbog pogrešnih konfiguracija i predlaže konkretna poboljšanja za jačanje vašeg DNS-a i postavki certifikata.

Analitika i povijest

Interaktivni grafikoni i vremenske trake pokazuju kako su se konfiguracije domena i performanse razvijale tijekom vremena za lakše rješavanje problema.

Praćenje troškova i imovine

Bilježi kupovne cijene, troškove obnove i procijenjene tržišne vrijednosti kako biste mogli upravljati portfeljima domena kao financijskom imovinom.

Zašto pokrenuti Domain Locker na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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