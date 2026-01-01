BunkerM pakira Eclipse Mosquitto s potpunom upravljačkom pločom u jedan spremnik, tako da dobivate MQTT posrednika spremnog za proizvodnju bez ručnog uređivanja konfiguracijskih datoteka ili instaliranja zasebnog korisničkog sučelja. Ugrađeno web sučelje upravlja dinamičkom sigurnošću, ACL-ovima klijenata i uloga, istraživanjem tema uživo i poviješću poruka s ponovnom reprodukcijom — sve podržano lokalnom SQLite pohranom koja bilježi svaku objavljenu poruku.

Samostalno hostiranje BunkerM-a na vlastitom VPS-u čuva telemetriju uređaja, ACL pravila i povijesne poruke na infrastrukturi koju kontrolirate, s neograničenim brojem klijenata i bez naknada po poruci. Slika uključuje detektor statističkih anomalija i lokalni mehanizam za automatizaciju za objave temeljene na cronu i nadzornike temeljene na uvjetima, sve radi unutar spremnika bez ovisnosti o oblaku.