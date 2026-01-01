Postavite BunkerM instalacijom jednim klikom.
Sve-u-jednom Eclipse Mosquitto MQTT broker s web nadzornom pločom, upravljanjem ACL-om i nadzorom uživo.
Odaberite VPS plan za BunkerM
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz BunkerM
BunkerM pakira Eclipse Mosquitto s potpunom upravljačkom pločom u jedan spremnik, tako da dobivate MQTT posrednika spremnog za proizvodnju bez ručnog uređivanja konfiguracijskih datoteka ili instaliranja zasebnog korisničkog sučelja. Ugrađeno web sučelje upravlja dinamičkom sigurnošću, ACL-ovima klijenata i uloga, istraživanjem tema uživo i poviješću poruka s ponovnom reprodukcijom — sve podržano lokalnom SQLite pohranom koja bilježi svaku objavljenu poruku.
Samostalno hostiranje BunkerM-a na vlastitom VPS-u čuva telemetriju uređaja, ACL pravila i povijesne poruke na infrastrukturi koju kontrolirate, s neograničenim brojem klijenata i bez naknada po poruci. Slika uključuje detektor statističkih anomalija i lokalni mehanizam za automatizaciju za objave temeljene na cronu i nadzornike temeljene na uvjetima, sve radi unutar spremnika bez ovisnosti o oblaku.
BunkerM ključne značajke
Mosquitto s web sučeljem
Uključuje Eclipse Mosquitto i potpunu upravljačku ploču u jednom spremniku, s podrškom za MQTT 3.1.1 i MQTT 5 odmah spremno za korištenje.
Dinamički ACL uređivač
Stvorite klijente, uloge i grupe s detaljno definiranim pravilima objave i pretplate iz preglednika, s JSON izvozom i uvozom za sigurnosne kopije.
MQTT explorer
Pregledajte stablo tema uživo, pregledajte zadržane pakete s QoS metapodacima i objavljujte poruke izravno s nadzorne ploče.
Povijest poruka i reprodukcija
Svaka objavljena poruka bilježi se u lokalnoj SQLite pohrani s filtrima tema, pretraživanjem slobodnog teksta i radnjom ponovne reprodukcije jednim klikom.
Pametno otkrivanje anomalija
Lokalni statistički mehanizam prati stope objavljivanja i osnovne linije tema, podižući upozorenja o skokovima, odstupanjima i neočekivanoj tišini.
Zašto pokrenuti BunkerM na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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